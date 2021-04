Full strid om Ghislaine Maxwells soningsforhold

Ghislaine Maxwells advokater hevder soningsforholdene er så dårlige at selv maten hennes er muggen. Påtalemyndigheten avfeier anklagene, og anklager Maxwell for å bevisst la være å spyle ned i do.

Den britiske sosietetskvinnen Ghislaine Maxwell har siden i fjor sommer sittet fengslet i Brooklyn. Hun utpekes som overgriperen Jeffrey Epsteins høyre hånd, og er blant annet tiltalt for menneskehandel.

Maxwells advokater har gjentatte ganger klaget over soningsforholdene, og familien sier at den tiltalte 59-åringen lever under umenneskelige forhold.

– Hun er en skygge av seg selv, går ned i vekt, mister hår og klarer ikke konsentrere seg, hevdet forsvarerne i februar.

Denne uken har konflikten nådd nye høyder. Senere i måneden skal en ankedomstol vurdere om Maxwell får slippe ut mot kausjon, og både forsvarerne og påtalemyndigheten har lagt frem sine argumenter for domstolen.

– Ble overfalt

I en hissig brevveksling gjengitt av Associated Press går Maxwells advokat Bobbi Sternheim knallhardt ut mot aktor i saken.

Sternheim hevder at Maxwell har blitt utsatt for urettmessig behandling i fengselet, blant annet gjennom 1400 kroppsvisiteringer. Samtidig påstår advokaten at fengselsbetjentene lyser inn i Maxwells celle hvert kvarter for å kontrollere at hun puster. Advokaten mener fengselet overreagerer som en følge av Epsteins selvmord på cellen i august 2019.

Sternheim har tidligere hevdet at Maxwell har blitt overfalt av fengselsbetjentene, som skal ha dyttet henne inn i cellen. Da Maxwell rapporterte hendelsen, hevder advokaten at hun ble tvunget til å skrubbe en dusj som straff.

Gir Maxwell skylda

Påtalemyndigheten avfeier advokatens anklager, og viser til at fengselet gransket Maxwells påstand om overfall, uten å finne noe galt. De sier videre at 59-åringen hadde fått beskjed om å vaske cellen sin, ikke som straff, men fordi den var «veldig skitten».

– Maxwell pleide å la være å skylle ned i toalettet etter hun bruker det, noe som fikk cellen til å lukte, skriver påtalemyndigheten.

De påpeker videre at Maxwell, som er vaksinert mot koronaviruset, er i god fysisk form. Fengselet kontrollerer jevnlig vekten hennes, som skal være innenfor normalen. Det er heller ikke registrert noe synlig hårtap.

Kakerlakker og muggen mat

Dette får Sternheim til å se rødt. Advokaten er kritisk til at påtalemyndigheten offentliggjør detaljer om Maxwells soningsforhold, og reagerer sterkt på at de deler informasjon om klientens vekt.

– Hun blir veid med klær på en vekt som er misvisende. Synet hennes svikter og hun blir tynnere i håret. Fengselsbetjentene er langt fra kvalifisert til å vurdere Maxwells fysiske tilstand, skriver forsvareren.

Sternheim er heller ikke imponert over påtalemyndighetenes beskrivelse av toalett-situasjonen. Advokaten sier toalettet overvåkes av både kameraer og vakter, noe som gjør at Maxwell unngår å bruke det. Hun skyller derimot ned jevnlig, for å overdøve stanken av tette toalett andre steder i fengselet.

– Å gi Maxwell skylden for stanken er fullstendig feil. Å hevde at hun frivillig lever i en kloakk er absurd, sier advokaten.

Sternheim hevder videre at fengselet sliter med både skadedyr og mugg, og sier at Maxwell til og med blir servert muggen mat.

– Det kryr av både kakerlakker og gnagere, og limfeller har blitt plassert for å håndtere problemet, avslutter advokaten.