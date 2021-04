Kongressen innleder granskning av Matt Gaetz

Kongressens etikkomité åpner granskning av kongressmannen Matt Gaetz, som etterforskes av justisdepartementet for anklager om sex med mindreårige.

Amerikanske medier påpeker at granskningen i etikkomiteen er første offisielle tegn på at partitoppene i USA er villig til å ta i skandalen, som har skapt store overskrifter.

– Det at komiteen gransker disse anklagene, og offentliggjør funnene, vil ikke i seg selv bety at det har blitt begått et overtramp, sier etikkomiteen i en uttalelse.

Gaetz, en republikaner fra Florida, er anklaget for sex med mindreårige, og for å krysset en delstatsgrense med en mindreårig i bytte mot betaling. Dette kvalifiserer som menneskehandel etter amerikansk lovgivning, og medfører vanligvis strenge fengselsstraffer.

I tillegg har flere av Gaetz sine kolleger i Kongressen anklaget republikaneren for å vise nakenbilder og -videoer av kvinner mens han var på jobb. Også dette vil etterforskes av komiteen.

Skylder på utpressing

Saken har vært under etterforskning av justisdepartementet i flere måneder, men ble først kjent for offentligheten for noen uker siden. Gaetz har hele tiden blånektet for anklagene, som han selv hevder er en del av en utpressingskampanje mot ham og familien hans.

Ifølge republikaneren ønsker en hevngjerrig eks-ansatt i justisdepartementet å presse Gaetz for 25 millioner dollar, og forklaringen har ikke bidratt til å dempe oppstyret rundt saken.

Etter at Kongressen kunngjorde at de også vil granske saken, kommer Gaetz med en ny uttalelse hvor han nok en gang nekter for anklagene.

– Nok en gang vil vi understreke at disse anklagene er fullstendig falske, og ikke en eneste person har vært villig til å stå frem med navn for å gjøre dem mer troverdige, sier en talsperson for Gaetz til CNBC.

Ny utvikling

Justisdepartementet etterforskes anklager om at Gaetz har betalt eller gitt gaver til mindreårige i bytte mot sex, opplyser to kilder i justisdepartementet som ikke vil bli navngitt. Dette er en del av en større etterforskning som også retter seg mot en samarbeidspartner av Gaetz, en tidligere lokal embetsmann i Florida.



Torsdag ble det kjent at embetsmannen, Joel Greenberg, ønsker å samarbeide med myndighetene. Dette kan potensielt være dårlig nyheter for Gaetz, skulle anklagene vise seg å stemme.

Granskingen i etikkomiteen har et bredt utgangspunkt, og den vil se på alt fra anklagene om sexlovbrudd til korrupsjon, sier komitéleder og demokrat Ted Deutsch og republikaneren Jackie Walorski i en uttalelse.

Slike granskninger foregår bak lukkede dører, og det er ikke ventet at det vil komme en konklusjon før om uker eller måneder.