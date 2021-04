Da Pernille Blume (26) mislykkes i et mesterskap, var det ikke prestasjonen som gjorde mest vondt.

Den danske svømmestjernen Pernille Blume (26) mislykkes totalt i en EM-semifinale for tre år siden.

Men det som virkelig gikk inn på OL-vinneren på 50 fri i Rio var ikke den sportslige nedturen, det var meldingene hun fikk i fleisen etterpå.

– Under EM i 2018 valgte jeg å svømme 100-meteren min på en annerledes måte enn man normalt vil gjøre. Det resulterte i drapstrusler. At jeg «burde sendes ut av Danmark», og at jeg «med det samme skulle fjernes fra sportens verden», forteller hun til DR.

For mange idrettsutøvere blir innboksen i sosiale medier tidvis en pøl av hat, trusler og sjikane. Når de styggeste kommentarene kommer, har det fint lite å si hvor tykkhudet man er.

– Jeg lå med angst hele den påfølgende natten, og var så overrumplet av alle de motbydelige kommentarene, sier 26-åringen.

OLYMPISK MESTER: Pernille Blum har opplevd både opp- og nedturer. Foto: Erik Johansen / NTB

Slettet Facebook-appen

Også håndballstjernen Anne Mette Hansen (26), som spiller sammen med Silje Solberg, Kari Brattset Dale, Veronica Kristiansen og Stine Bredal Oftedal i Györ, har fått føle det på kroppen.

Spesielt under håndballmesterskap opplever hun at de danske håndballjentene blir skyteskiver i sosiale medier.

– Jeg slettet Facebook-appen min under EM bare av den grunn, at jeg skulle være sikker på at jeg ikke kom og så hva som ble skrevet. Jeg går ikke en gang inn på kvinnelandslagets egen side og ser på bilder, fordi jeg ikke vil lese tingene som gjør mer vondt enn nytte, sier håndballstjernen.

STYRER UNNA: Under håndball-EM tok Anne Mette Hansen grep for å unnslippe negative kommentarer på nett. Foto: Charly Triballeau/AFP

Tenk før du taster

Hun har opplevd at kommentarer som «din usportslige bitch» og «det er ikke bruk for deg på landslaget» har dukket opp på hennes egen fanside.

– På de gode dagene kan man kanskje håndtere det, men hvis du har hatt en dårlig dag rammer det hardt. Det fleste utøvere er super-selvkritiske. De vet godt om de har prestert dårlig, så man har ikke behov for at det sitter 15 fremmede og kaster opp på tastaturet, sier Hansen.

– Jeg tror at de som skriver glemmer at det sitter noen på den andre siden og leser beskjedene. Det er helt alminnelige mennesker som rammes, mener håndballstjernen.

Profilene mener folk rett og slett er nødt til å tenke seg om før de taster, og stille seg spørsmål om de for eksempel kunne dratt på jobb og sagt det samme ansikt til ansikt med en kollega.

– Mange av de som skriver kommentarene er voksne mennesker. De viser barna sine at det er okay å skrive slik. Sånn går det i arv, mener Blume.