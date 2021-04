Miljøet i sjokk – koronafornekteren Hans (60) døde med korona

Hans Gaarder døde i sitt hjem på Gran i Hadeland tirsdag med covid-19 i kroppen. Han ble 60 år.

Gaarder sto bak nettmagasinet Nyhetsspeilet, et forum for konspirasjonsteorier, og hevdet gjentatte ganger at koronapandemien ikke er ekte.

Gaarders kollega og medskribent i Nyhetsspeilet, Svein-Inge Johansen, sier at miljøet er i sjokk over Hans Gaarders bortgang.

– Vi er i sjokk

Han beskriver Gaarder som en person med stort samfunns engasjement.

– Hans var dypt respektert av veldig mange. Han hadde et stort nedslagsfelt og et stort nettverk. Vi er overasket og i sjokk, dette hadde vi ikke ventet, sier Johansen.

Gaarder hadde trolig symptomer på covid-19 i mellom syv og ti dager, uten at han oppsøkte lege.

Ifølge kommuneoverlege i Gran, Are Løken, ville ikke Gaarder oppsøke helsehjelp da han ble syk.

BEKREFTER: Kommuneoverlege Are Løken sier at Gaarder ikke ville oppsøke hjelp, selv da han ble svært dårlig. Foto: Aage Aune/ TV 2

– Han hadde symptomer i en til to uker før dødsfallet. Symptomene var tiltakende alvorlig og mandag kveld skal han ha vært svært dårlig, men han ville ikke oppsøke hjelp, sier Løken til TV 2.

Testet etter sin død

Hans Gaarder ble ikke testet for covid-19 mens han levde. Men en test etter hans død, viser at han døde med korona, opplyser kommunelegen.

Gaarder hadde ved flere anledninger samlinger hjemme på eiendommen sin, blant annet 10 dager før han døde.

KONFERANSELÅVE: På Gaarders kulturlåven på Gran han mange av sine arrangement. Foto: Aage Aune/ TV 2

Kommuneoverlege Løken opplyser at Gaarder skal ha avholdt et større arrangement hjemme hos seg fredag 26. mars.

På arrangementet var det mellom 20 og 40 personer til stede, som kom tilreisende fra flere kommuner på Østlandet. Fellesnevneren for dem alle er at de forfekter konspirasjonsteorier og fornekter koronaviruset.

Kommuneoverlegen har indikasjoner på at det også ble holdt et arrangement i låven den påfølgende dagen.

– I Gran er det forbudt å avholde ethvert arrangement. Vi kommer til å anmelde forholdet til politiet. Vi har også vært i i dialog med Helsedirektoratet, sier Løken til TV 2.

Frykter villsmitte

Som TV 2 omtalte fredag morgen, frykter kommunen villsmitte etter dette arrangementet.

Kommuneoverlegen sier at det har vært svært utfordrende å drive smittesporing etter arrangementene på Gran.

– Vårt inntrykk er at han var tilknyttet et konspirasjonsmiljø mot korona. Smittesporingen vår stopper opp, ved at vi ikke får videre opplysninger eller får uriktig informasjon. Det er heller ingen som har vil erkjenne at de deltok på arrangementet, sier Løken.