Legger opp med hjertefeil: – Det verste var ikke å vite

Total Direct Énergie-rytter Romain Sicard har syklet sitt siste ritt etter å ha blitt diagnostisert med en hjertefeil, bekrefter baskerens lag fredag.

– Rundt 1. februar fikk jeg beskjed om at jeg ikke kunne starten sesongen. Da var jeg fortsatt i mørket. Jeg visste ikke hva som ventet. De to siste månedene har vært veldig lange. Det verste var ikke å vite. Forrige tirsdag fikk jeg dårlige nyheter, men jeg fikk i det minste et svar, sier han.

Sicard ble U23-verdensmester i 2009. Samme år vant han Tour de l’Avenir, som gjerne omtales som «ungdommens Tour de France». Hans beste sammenlagtplassering i en Grand Tour er 15. plassen i La Vuelta i 2014.

– Jeg har ikke lenger hjertet til å sykle, skriver han i et avskjedsbrev.

– Jeg har hatt privilegiet til å kjøre de vakreste rittene i løpet av disse årene. Derfor vil jeg gi beskjed til alle unge som elsker denne sporten at reisen min er et eksempel på at mage drømmer er mulig med en god dose arbeid og dedikasjon. Lidenskapen stopper ikke, for jeg ønsker fortsatt å være tilknyttet sykkelverdenen, sier han.