Aubameyang slaktes: – Større byrde enn glede å være kaptein for Arsenal

Hver sesong siden 1996/97-sesongen har Arsenal spilt europacup, men nå står rekken på 25 strake sesonger i fare for å stoppe nettopp der. Når The Gunners tar turen til Bramall Lane for oppgjøret mot Sheffield United søndag er det nemlig som et lag på nedre halvdel av Premier League-tabellen.

Triumf i Europaligaen, som sikrer spill i Champions League, virker å være Arsenals beste sjanse for spill ute i Europa også neste sesong.

– Det er uhørt for en klubb som Arsenal. Jeg er av den oppfatning at det er en klubb som skal kjempe om tittelen hver eneste sesong.

Det sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller. Han er svært skuffet over det de røde og hvite fra Nord-London har prestert i inneværende sesong.

– Arsenal og Sheffield United har vært de to store skuffelsene denne sesongen. Arsenal og Sheffield United, og Liverpool, har falt hardest og dypest denne sesongen.

Slakter Aubameyang

Mange peker på Arsenal-kaptein Pierre-Emerick Aubameyang som en av hovedgrunnene til klubbens nedtur denne sesongen. Spissen, som scoret 22 ligamål forrige sesong og var matchvinner i FA-cupfinalen, har vært en skygge av seg selv.

Tidligere Liverpool-spiller og nåværende Sky Sports-ekspert, Jamie Carragher, har denne uken kritisert Arsenal-kapteinen i et innlegg i The Telegraph.

– Med mindre Aubameyang jevnlig leverer som han gjorde da han satte opp Nicolas Pépés mål på torsdag, så har Arteta det samme problemet som han hadde med Mesut Özil forrige sommer med en godt betalt spiller som underpresterer, skriver Carragher og tilføyer:

– Jo mer han spiller med ham når han leverer ingenting, jo mer vil det utsette gjenoppbyggingen.

Stamsø-Møller er også kritisk til spissen som kun har scoret ni mål i Premier League så langt denne sesongen.

– Han er sikkert godt likt og sånt, men han kan forsvinne helt ut i kamper. Han er ikke den som maner spillerne til innsats eller en jeg ser på som et naturlig kapteinsemne, sier han.

— Større byrde enn glede

Kapteinssituasjonen i hovedstadsklubben diskuteres i engelske medier. Tidligere Arsenal-spiller Jermaine Pennant har sagt til TalkSport at Mikel Arteta bør skifte kaptein, slik han gjorde med Granit Xhaka forrige sesong.

Det tror Stamsø-Møller er en dårlig idé.

– Det vil kunne bidra til uro å frata kapteinsbindet nok en gang. Om en ny spiller fratas kapteinsbindet vil det nok være mer skadelig enn til hjelp, sier fotballeksperten.

Arteta har sagt til TV 2 at han ønsker å beholde Martin Ødegaard utover inneværende sesong. Da Arsenal-manageren ble spurt om drammenserens utnevnelse som Norges kaptein i mars, sa han følgende:

– Jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Han har den personaliteten. Han er ydmyk, dedikert og profesjonell.

– Jeg har ikke kjent ham i fem år, men om jeg må gi en mening nå, så er han mer enn klar for å ta en slik rolle. Jeg er positivt overrasket over ham, sa han så til TV 2.

Skulle Ødegaard bli værende i Arsenal og et kapteinsbytte bli aktuelt i Nord-London, så håper TV 2s fotballekspert at valget faller på noen andre enn Norges kaptein.

– Isolert sett kunne han vært en fin kaptein, men akkurat nå er det en større byrde enn glede å være kaptein for det laget. Det er ofte kapteinen som blir pekt på når det går dårlig og det blir et ekstra ansvar, konstaterer Stamsø-Møller og legger til:

– Hadde jeg vært Ødegaard ville jeg ikke vært spesielt lysten på kapteinsbindet i Arsenal. Da holder det med landslaget.

– Arsenal kunne vært noe for Berge

For Arsenals kommende motstander, Sheffield United, har alt pekt feil vei denne sesongen. Med 15 poeng opp til sikker plass i Premier League, tyder det meste på at The Blades spiller neste sesong i Championship.

– For øyeblikket tror jeg Arsenal og Sheffield United er de lagene det er vanskeligst å motivere seg for, både for fans og spillere. Den store gleden har jo uteblitt, sier Stamsø-Møller.

– For Sheffield Uniteds del har det dessverre har sesongen gått nesten helt uten Sander Berge, som dessverre har fått en bom stopp på en halv sesong. Det er trist, for han hadde såpass stigning i programmet sitt før skaden.

På pressekonferansen før søndagens oppgjør sa manager Paul Heckingbottom at de må kjempe for å beholde nevnte Berge til neste sesong.

Stamsø-Møller mener at han kunne passet godt inn på midtbanen til søndagens motstander.

– Jeg tror absolutt Arsenal kunne vært noe for Sander Berge. Det er en posisjon der de trenger bedre dekning. Han er ung og kunne spilt der over tid. Det er absolutt ikke utenkelig, for de har jo vært interessert i ham tidligere også. Han er nok litt billigere enn tidligere akkurat nå, så kan det være en smart signering.

