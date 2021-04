Hailey Bieber åpner opp om skandalevideo: – Lei meg

GOD KVELD NORGE (TV 2): Modell Hailey Bieber (24) ble skuffet da hun kom dårlig ut av en TikTok-video for å ha vært uhøflig. Nå ønsker hun å si unnskyld til Julia Carolan som postet videoen.

Hailey Bieber la nylig ut en ny Youtube-video der hun snakker med psykolog Dr. Jessica Clemons om en TikTok-video som gikk viralt i fjor sommer.

Bieber forteller at hun ble lei seg da hun så videoen første gang:

– Det er aldri en unnskyldning for å være uhøflig. Jeg er lei meg for at det var hennes erfaring med meg, sier Bieber i videoen.

Tok kontakt i kommentarfelt

TikTok-videoen Bieber snakker om ble publisert i fjor sommer av Julia Carolan som jobbet på en restaurant på Manhattan i New York.

I videoen gir Carolan poeng til ulike kjendiser som har gjestet restauranten mens hun jobbet der ut fra hvor hyggelige de var mot henne.

Carolan hevder å ha møtt Bieber flere ganger og gir henne 3,5 poeng av totalt 10 ettersom hun mener hun ikke var hyggelig mot henne.

Ifølge Entertainment Tonight skal Bieber tidligere ha kommentert i kommentarfeltet til videoen der hun beklager til Carolan. Hun sier også at hun gjerne ønsker å si unnskyld til vertinnen ansikt til ansikt dersom hun får muligheten.

Andre kjendiser som Kylie Jenner, Cameron Dallas, Gigi Hadid og Bella Hadid er også med i videoen.

Jenner fikk to poeng, Dallas fire, mens Hadid søstrene fikk full pott med ti av ti poeng for deres vennlighet.

Angret på oppførselen sin

Bieber forteller at hun ikke kan huske å ha møtt Carolan, men at hun likevel skulle ønske at dette ikke var hennes opplevelse av henne.

ANGRER: Hailey Bieber angrer i ettertid på sin oppførsel på restauranten. Her sammen med sin mann, sanger Justin Bieber. Foto: Lisa O'connor

Etter å ha tenkt på det i ettertid angrer hun på at hun oppførte seg slik som Carolan hevder.

– Jeg er et menneske og jeg gjorde en feil. Jeg handlet på en måte som ikke var av min karakter og oppførte meg på en måte jeg ikke ønsker å være, sier Bieber.

24-åringen forklarer også hvorfor hun syntes TikTok-innlegget var frustrerende å se:

– Du vet aldri hva noen går gjennom. Jeg husker jeg gikk gjennom tider i livet mitt der jeg var så lei meg, og så knust, at det å engasjere meg med mennesker var vanskelig, sier hun.

Bieber forteller at hun prøver å gjøre ting bedre hver eneste dag og ønsker å fortsette å vokse som person.