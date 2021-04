Rapperen DMX er død

Tilstanden til rapperen DMX har vært kritisk siden han ble hastet til sykehus etter en overdose forrige uke.

Etter å ha ligget seks dager på respirator melder familien at Simmons har gått bort.

«Vi er veldig lei oss over å kunngjøre at vår kjære, DMX, født Earl Simmons, døde 50 år gammel på White Plains sykehus med familien ved sin side etter», skriver de i en uttalelse.

SLO GJENNOM: Rapperen slo gjennom på slutten av 90-tallet og har flere kjente sanger. Foto: STREETER LECKA

Etterlater seg 15 barn

Lørdag kveld kom meldingen om at DMX var hastet til et sykehus i White Plains, New York.

Rapperen skal ha tatt en overdose som igjen skal ha trigget et hjerteinfarkt. Dette skjedde i hans eget hjem fredag kveld lokal tid.

Rapperen etterlater seg hele 15 barn, samt forloveden Desiree Lindstrom.

Kjempet mot rusavhengighet

Simmons ble kjent på slutten av 1990-årene. Han ga ut sitt første album i 1998, og albumet debuterte på førsteplass på Billboard-listen. Også hans fire neste album toppet den amerikanske albumlista.

Han er mest kjent for sangene «X Gonna Give It To Ya», «Party up» og «Where The Hood At»

DMX kom ut av fengsel i januar 2019 etter å ha sonet et år for skattesvindel. Rapperen har kjempet mot sin rusavhengighet i flere år, og har vært innlagt på rehab en rekke ganger. Hans forrige opphold var i 2019.

Saken oppdateres.