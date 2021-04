– Dette må vi ta veldig alvorlig

Legemiddeldirektøren mener det er veldig viktig at EU nå gransker Janssen-vaksinen så godt som mulig, etter flere tilfeller av blodpropp i USA.

Over 4,8 millioner mennesker i USA har fått Janssen-vaksinen.

Det er nå oppdaget fire tilfeller der folk har fått alvorlig blodpropp, etter å ha fått Janssens covid-19-vaksine – også kjent under navnet Johnson & Johnson.

Én av disse personene er død.

Da tilfellene av alvorlig blodpropp er av samme type som knyttes til AstraZeneca-vaksinen, har EUs legemiddeltilsyn åpnet granskingssak. Det er enda ikke påvist en sammenheng.

Meget sjeldne bivirkninger

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk er positiv til at det er opprettet granskning av Janssen-vaksinen.

– Selv om det er snakk om meget sjeldne bivirkninger, er det svært viktig å granske disse tilfellene. Det må tas veldig alvorlig og granskes så godt som overhodet mulig, sier Madsen til TV 2.

I følge EMA oppsto ett av de fire amerikanske tilfellene i siste fase av testingen av vaksinen, mens de tre andre er nyere.

Madsen forklarer at både vaksinen fra AstraZeneca og fra Janssen er virusvektor-vaksiner, og virker på samme måte. Men de to vaksinene har forskjellige virusvektorer og vil derfor virke litt ulikt.

Til sammen rundt 34 millioner mennesker har fått AstraZeneca-vaksinen i Storbritannia, EU og de andre EØS-landene. I disse landene er det totalt rapportert om 222 tilfeller av sjeldne blodpropper som følge av AstraZeneca.

– I lyset av det vi nå vet om AstraZeneca-vaksinen, er det viktig at også Janssen-vaksinen blir gransket, sier han og legger til:

– Men alle legemidler og vaksiner har bivirkninger. Og så sjeldne bivirkninger som dette, behøver ikke å få noen konsekvenser for bruken av vaksinen.

Bare i USA

Så langt er Janssen-vaksinen kun tatt i bruk i USA. Men vaksinen er også godkjent i EU og Norge, og skal etter planen tas i bruk i Europa i løpet av noen uker.

Det er ventet at Norge skal få i underkant av én million Janssen-doser innen utgangen av juni.

– Vil granskningen av Janssen-vaksinen bety forsinkelse i vaksinasjonsprogrammet i Norge?

– Det er umulig å si noe om på dette tidlige tidspunktet, men jeg håper det ikke vil føre til utsettelser. Selv om dette er alvorlig for de det gjelder, får vi virkelig håpe at det er snakk om få og svært sjeldne tilfeller av alvorlige bieffekter, sier Madsen.

FHI er avventende

Det er EMA som nå skal granske Janssen-vaksinen og det er også de som bestemmer om godkjenningen eventuelt skal endres.

– Denne granskingen blir satt i gang på europeisk nivå og Norge vil eventuelt endre godkjenningen dersom EMA kommer fram til det, sier legemiddelverkdirektøren.

Folkehelseinstituttet stiller seg avventende til meldingene om sjeldne blodpropper hos personer som har fått Janssen-vaksinen.

– Folkehelseinstituttet mener det er bra at dette tas på alvor og at EMA går i dybden for å undersøke hva dette dreier seg om. Vi tar dette med videre i vurderingene våre rundt bruk av vaksinen i Norge, sier FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm.