Tiril Eckhoff: – Nå gir jeg mer faen

Skiskytter Tiril Eckhoff (30) har hatt en strålende sesong, men det har ikke alltid vært slik. Selv tror hun at én spesiell ting har vær avgjørende for den gode sesongen i år.

Tiril Eckhoff har tidligere kjent på noen trøblete sesonger som skiskyter. Hun har blant annet hatt problemer med øynene ved skyting og motivasjonen.

Denne sesongen var det derimot noe som virkelig løsnet, og hun gjennomførte med en super sesong.

Selv tror hun at hun vet hva som var annerledes i år:

– Jeg tror det til syvende og sist er at jeg har blitt eldre og gir litt mer faen, sier hun på Senkveld med Helene og Stian.

MEDALJER: Tiril Eckhoff viser frem medaljene sine fra VM i skiskyting i Pokljuka, Slovenia i år. Foto: Primoz Lovric

Eckhoff forklarer at hun også har hatt det veldig gøy sammen med sine to trenere. Hun synes de er fantastiske og hjelper til for å gjøre det meste gøy.

– Det er viktig å ha det gøy når man er på tur selv om man har begynt å dra litt på årene, forteller 30-åringen.

Dette har igjen skapt en glede for å trene med trenerne og laget. Hun setter pris på at det ikke alltid er et stort alvor rundt det hele, men forklarer at hun har jobbet lenge for å bli god.

– Nå er det digg at jeg også har blitt ganske god da, det er noe med det, ler hun.

MOTIVASJON: Tidligere sesonger har Tiril Eckhoff kjent på problemer med øynene ved skyting og mindre motivasjon. I årets sesong snudde dette helt. Foto: Michal Cizek

«Senkveld med Helene og Stian» ser du på TV 2 og TV 2 Sumo fredag kl. 22.15».