TV 2s ekspert mener flere i Godset må gå: – Elendig

Etter en rekke rasismevarsler, kontroverser og hektisk møtevirksomhet, ble det fredag klart at danske Henrik Pedersen er ferdig som Strømsgodset-trener.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener den eneste løsningen var å fjerne Pedersen.

– Det har kommet frem ting mellom Strømsgodset og Pedersen som gjorde at han ikke kunne fortsette. Spillergruppen har vært tydelig på at de ikke ønsker å jobbe videre med ham som trener. Han har på godt norsk mistet garderoben, og da er det egentlig ingen vei tilbake for en fotballtrener. Du kan ikke bytte en hel spillergruppe. Da må du bytte treneren, sier han.

– Det er også viktig å få frem at – som Henrik Pedersen sier – er det to sider av en og samme sak, men dette var den eneste fornuftige løsningen etter hvordan denne saken utviklet seg, fortsetter fotballeksperten.

– Elendig håndtert

Mathisen er klar på at han mener det som har skjedd i Strømsgodset også bør få konsekvenser for andre enn bare treneren.

– Det er veldig vanskelig for oss på utsiden å vite nøyaktig hva som har skjedd. Basert på hva jeg vet og de jeg har pratet med, kunne han ikke fortsette i denne jobben. Det har vært noen overtramp, og han måtte ta sin hatt og gå. Jeg forventer at flere i Drammen kan måtte gå, for denne saken har blitt elendig håndtert fra dette kom ut, sier Mathisen.

– Jeg synes det var en forhastet avgjørelsen tidligere denne uken da de gikk ut og fredet Henrik Pedersen, og fortalte at de hadde snakket med de aktuelle aktørene og at de ikke hadde funnet noe som var over streken. Til slutt gjorde de det riktige da de satte Pedersen bort fra jobben, men hvorfor gikk de ut og fredet han tidlig i uken, samtidig som de visste om de sju varslene til NISO? Da sa de at de ikke kunne grave i det. Selvfølgelig er det deres jobb å grave i det og finne ut nøyaktig hva som skjedde. De tok en forhastet beslutning på for dårlig grunnlag, og det bør gi konsekvenser for andre enn bare Pedersen, mener Mathisen.

TV 2s ekspert mener dette er alt annet enn en optimal oppladning til sesongen for Strømsgodset.

– Samtidig er det viktig å si at i og rundt Strømsgodset er det mange flink folk som er stolte av å tilhøre klubben. Det kan føre til at de som sitter igjen i garderoben, klubben, på tribunene og rundt klubben kommer sterkere ut av dette sammen som et lag, sier Jesper Mathisen.

Varsleren har følt støtte

Strømsgodset skriver også at daglig leder Dag Lindseth Andersen ønsker å understreke at varslingssaken vil gå sin gang og ikke er avsluttet.

Godset-varslerens NISO-advokat, Eirik Monsen, reagerer slik på at Pedersen er ferdig i klubben:

– Det viktigste for min klient, helt siden denne prosessen startet, har vært å bli hørt og trodd i det han har formidlet, og at klubben behandler en så viktig sak deretter. Det har ikke vært hans agenda på noen som helst måte å skape press på klubben i prosessen.

– Føler han at han er blitt trodd og hørt?

-Varslingsprosessen er ikke avsluttet, så det er litt tidlig å konkludere der. Men det har naturligvis vært mye skriverier der han har følt bra støtte.

– Din klient varslet om en trener som nå er ferdig. Hva gjenstår i varslingsprosessen?

– Vi har ennå ikke fått noen direkte tilbakemelding fra klubben på prosessen. Konklusjonen på varslingen er ikke fattet, sier Monsen.

Han vil ikke spekulere i om det er varselet eller presset som har oppstått i kjølvannet, som gjør at Pedersen nå må gi seg.

– Det blir spekulasjoner. Vi har ikke vært i møtene mellom klubben og Pedersen. Men at det har bygget seg opp et press er åpenbart. Hva som til syvende og sist ble utslagsgivende vil jeg ikke spekulere i.

– Hva synes du om ordlyden i pressemeldingen?

– Vi har egentlig ikke særlig kommentarer til den pressemeldingen, og ser ikke noe behov for å kommentere den nærmere.

Viktigst å bli trodd

– Henrik Pedersen sier blant annet der «at jeg i løsrevne situasjoner, tilbake i tid, har brukt ord som har blitt oppfattet på en annen måte enn jeg har ment, beklager jeg på det sterkeste.» Hva tenker din klient om den formuleringen?

– Vi er i en pågående prosess der dette kanskje blir klargjort. Jeg vil ikke kommentere pressemeldingen utover det.

– Hva tenker din klient om egen framtid i klubben nå?

– Det har vi ikke hatt tid til å diskutere. Igjen er vi tilbake til at varslingen og prosessen rundt den ikke er avsluttet.

– Hva er viktigst for dere nå?

– Det viktigste er at det er nulltoleranse for all form for rasisme. At hans versjon blir trodd. Det er det sentrale for ham.

Trenerforeningen: – Veldig trist

Daglig leder i Norsk fotballtrenerforening, Teddy Moen, forteller at han ikke har snakket med Henrik Pedersen ennå.

– Men det er klart det er en veldig tung dag for Henrik, familien hans og mange rundt ham. Å gå fra stillingen med de anklagene hengende der er uheldig for ham, og det kjenner han på nå, sier Moen til TV 2.

– Det er veldig trist for Henrik Pedersen og hele norsk fotball å få opp en sånn sak, der en trener blir presset ut av jobben før endelig avklaring på det store spørsmålet. Det er veldig trist og uheldig, og det svekker igjen stillingsvernet til trenerne i Norge, sier Teddy Moen.

Moen sier at det har vært en vanskelig sak for Pedersen.

– Ledelsen i Strømsgodset har hatt store utfordringer med å finne en løsning. Nå valgte de å fjerne treneren, og det skjer innimellom, men det er ikke dermed sagt at det er den rette løsningen. Her kan man finne en forståelse for det, men de henger også trenerne ut til tørk og gir ham all skyld for hele saken. Det er veldig uheldig for Henrik og trenerstaben, mener Moen.

Trenerforeningen kommer til å bistå Henrik Pedersen i varslingssaken som fortsatt pågår, bekrefter Teddy Moen.