Britenes farsfigur er borte

Mange briter bekymrer seg for dronning Elizabeths høye alder, og om tapet av ektemannen vil fremskynde et nærstående troneskifte.

Med prins Philips bortgang kjenner de fleste briter en sorg over at en lang og tradisjonsrik æra snart er over.

Kongehusets farsfigur

Tradisjonen tro så samles britene utenfor både Buckingham Palace og Windsor Castle, som en hyllest til prinsen, og alle føler med dronningen i hennes tap av en ektemann gjennom et langt liv.

Prins Philip var en god samtalepartner og rådgiver for dronningen, og en hun støttet seg til og stolte på i en ellers ensom tilværelse som samveldes øverste leder.

Dronningen forteller at prins Philips kjærlighet har vært avgjørende for gjerningen som dronning. Hjemme derimot har Philip fått være patriarken, der har dronningen latt han få spille hovedrollen som mann i huset. Han var også familiens overhode som far, bestefar og oldefar, og en som tok de vanskelige samtalene med barn og barnebarn når det var behov for det.

For når dronningen styrte samveldet var prins Philip den sterke lederen hjemme. Det sies også at prins Philip gjorde mer for ekteskapet mellom Charles og Diana enn det Charles selv gjorde. At han trakk seg tilbake i 2017 kan også ha påvirket kongefamilien som mistet en stabiliserende og samlende faktor.

Dronningens eneste motstander

Vi må forstå prins Philip som en mann av sin tid. En mann født som prins av Danmark og Hellas, en militær mann og med en dramatisk familiebakgrunn. Han hadde sterke meninger, og en humor som med tiden var ganske så utdatert. Det sies at han var den eneste som turte å motsi dronningen av både familiemedlemmer og det britiske hoffet.

Prins Philip opplevde å være nummer to i ekteskapet, og ofret sin lysende militære karriere for å være ektemann. Det er jo interessant at ikke mange tenker det samme om kvinner som gifter seg inn i kongefamilien, og ofrer sine fremtidige karrierer. Kanskje fordi det tradisjonelle kjønnsrolle mønstrene fortsatt er sterkt i monarkiene i Europa.

Likevel omfavnet han rollen sin, og har vært en av de mest hardtarbeidende medlemmene av kongefamilien i lang tid. Med representasjonsoppgaver i store deler av samveldet har han til tider vært bortreist fra dronningen i lange perioder av gangen. Ryktene gikk om prinsens mange utenomekteskapelige eskapader, og i motsetning til dagens medlemmer av kongefamilien har prins Philip vært beskyttet fra de store tabloide overskriftene.

Det er en helt annen hverdag den yngre generasjonen av kongelige må forholde seg til sosiale medier på en helt annen måte.

Britenes store bekymring

De fleste briter er yngre enn prins Philip og dronning Elizabeth, og har vokst opp med den eldgamle og konservative institusjonen med de to som et ledende par. Og med prinsens bortgang står dronningen i sorg. Mange briter bekymrer seg også for dronning Elizabeths høye alder, og om tapet av ektemannen vil fremskynde et nærstående troneskifte. Og som kjent er monarkiene på sitt svakeste ved et troneskifte, for presset og kritikken mot kongehuset og monarkiet som styreform er sterkere i det en ny konge eller dronning skal befeste sin posisjon.

De fleste briter tror at det tradisjonelle monarkiet som de kjenner gjennom prins Philip og dronning Elizabeth vil forsvinne gradvis når nye tronarvinger overtar. Når den tid kommer vil prins Charles som konge endre institusjonen i sitt bilde, og gi et forsøk på å endre i takt med tiden vi lever i, som etter min mening er helt nødvendig for å tilpasse de eldgamle tradisjonene inn i en ny tid. For om monarkiet skal overleve i fremtiden må den tilpasse seg i takt med folket.

Gjennom tv-serien The Crown har vi blitt kjent med prins Philip på en ny måte. Når det er sagt skal vi huske at kongelige serier er skapt for å lage dramatikk, og at ikke alt vi ser er den hele og ekte sannheten. Likevel fikk britene et annet syn på prins Philip. Han har ofte blitt fremstilt som arrogant og aristokratisk, med The Crown fikk vi et mer komplekst forhold til prinsen, og britene trykket han nærmere hjertene sine.

Begravelsen vil være St. Georges chapel i Windsor, det samme stedet hvor Harry og Meghan giftet seg. Det spekuleres om Harry og Meghan vil komme tilbake til London for begravelsenfor å være sammen med dronningen i sorgen.



Kanskje kan prins Philips bortgang samle familien en splittet familie, og etter sin død være den som samler den britisk kongefamilie etter de siste årenes skandaler.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no