– Vi tror alle vil følge etter

– Vi bestemte dette i 2019, forteller Karl Alveng Munthe-Kaas, gründeren bak Kolonial.no.

Munthe-Kaas snakker om den store satsingen internasjonalt, som nettbutikken med dagligvarer er i gang med. Denne uken ble det klart at Kolonial bytter navn til Oda, og nå skal bygge opp netthandel med dagligvarer i Tyskland og Finland.

Særlig Tyskland - med sine 83 millioner innbyggere - vil bety et svært stort skritt for selskapet. I TV 2-programmet Bare business forteller Munthe-Kaas, som startet Kolonial i 2013, om planene framover:

– Kjøper masse på nett

– Tyskland er et fantastisk marked. Det er et stort land, med jevn, tett befolkning som også er teknologisk avansert. Man kjøper masse på nett - i alle andre kategorier. Men dagligvaredelen på nett er helt underutviklet, sier han.

Munthe-Kaas mener at stadig flere forbrukere i Tyskland, som i Norge og ellers i Europa og USA, framover vil bestille mer av sine matvarer på nett framfor å gå i en fysisk butikk.

Det viser allerede utviklingen i Storbritannia og Sør-Korea.

– I Storbritannia står netthandel for 13 prosent av all dagligvarehandel. I Sør-Korea er markedsandelen for dagligvare på nett på 20 prosent. Vi tror at alle vil følge etter. Alle land vil komme opp på sånne nivåer, sier Munthe-Kaas.

Flere nordmenn har fått matvarer levert på døra gjennom pandemien. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Pandemi-boom

Dagligvarer bestilt på nett, levert på døra hjemme hos kundene, har vokst jevnt og trutt de siste årene i Norge. Men det har fått en voldsom boom det siste året med korona.

Karantene og frykt for smitte i fysiske butikker har gjort at mange nordmenn har prøvd dagligvarehandel på nett for første gang. Både Kolonial og konkurrenten Menys netthandel har måttet ansette mange nye medarbeidere for å kunne håndtere etterspørselen. Etter mange år med underskudd, går Kolonial hittil i 2021 med overskudd.

– Selskapet har nesten doblet seg, sier Munthe-Kaas.

– Men etter pandemien, er det ikke en stor sjanse for at mange av deres nye kunder vender tilbake til vanen om å ta handleturen i fysiske butikker?

– Det vi ser er at de kundene som kom inn under lockdown-periodene, oppfører seg helt likt som de som kom før pandemien. Akkurat like mange av dem fortsetter å handle, sier han.

Mens det før pandemien var en overvekt av barnefamilier som var kunder i Kolonial, har kundemassen nå utvidet seg, forteller Munthe-Kaas:

– Nå ser vi at det er flere par over 50 uten barn hjemme som handler på nett. Og de fortsetter å handle når samfunnet har åpnet mer opp igjen. Vi tror at trenden bare vil fortsette. I Norge har dagligvare på nett nå 2 prosent markedsandel, men vi skal opp på nivået til Storbritannia på 13 prosent. Koronaåret har bare gitt et ekstra dytt oppover, sier Munthe-Kaas.

Gigant-investorer

Kolonial - som skal hete Oda fra slutten av april - har de siste årene bygget opp en egen teknologi og lagersystem. Det er dette systemet som gjør at selskapet nå satser internasjonalt.

– Vi så i 2019 at vi klarte å oppnå veldig gode resultater på driften, som har satt oss i verdenstoppen på effektiv lagerdrift. Det er et konkurransefortrinn som vi så kunne brukes i andre land, forteller Munthe-Kaas.

Og denne uken ble det kjent at de store internasjonale investorerene Prosus og Softbank er kommet inn som eiere i selskapet - med over 2 milliarder kroner, og stor tro på at Oda kan bli et ledende selskap internasjonalt:

– Vi kommer ikke til å være eneste aktør, men vi skal ta vår del. Og vi tror vi er godt posisjonert, med den teknologien vi har og med våre investorer, sier Munthe-Kaas.

