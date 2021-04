Reagerer på NRK-intervju: – Wow, hørte jeg riktig?

Morten Hegseth (35) sier at det er større interesse for kjendisnyheter når det blant annet er krig. Leo Ajkic (37), som selv har opplevd krig, kunne ikke vært mer uenig.

I et Lindmo-intervju sier VGTV-programleder og Kompani Lauritzen-aspirant Morten Hegseth at man trenger kjendisnyheter.

Han sier, i en noe spøkefull tone, at sladder har ført menneskeheten videre. «De som sladret levde lengst og gjorde samfunnet bedre», sier han til programleder Anne Lindmo (51).

Han forklarer deretter at vi trenger litt krydder i hverdagen, som han mener kjendiser som Kardashian-familien og Ex on the Beach-profil Monica «Moccababe» Gaustad står for.

«Det gir litt farger til livet. Man ser det på statistikk, at når det går dårlig i verden og er store kriser, kriger og covid – så er det større interesse for kjendisnyheter og underholdning», sier han til Lindmo.

– Det minst viktige i verden

Dette reagerer Leo Ajkic på, og han og Hegseth startet en debatt om temaet på sosiale medier. Se bildene under.

DISKUSJON: De to TV-profilene er uenige om hvor viktige kjendisnyheter er. Foto: Skjermdump/Instagram/NRK

Til God kveld Norge poengterer Ajkic at han «bare har kjærlighet» for Hegseth, og at diskusjonen ikke er personlig. Han mener det er viktig å kunne ha en diskusjon uten at det blir sett på som krangling.

– Jeg våknet i dag, og det var ikke som at jeg stod opp på feil fot eller noe. Men jeg så at han hadde gjestet Lindmo og at de hadde lagt ut et klipp på sosiale medier. Der var det bare hyggelig kommentarer og masse hjerter, men jeg følte det han sa var feil.

Ajkic reagerer særlig på at VGTV-profilen drar inn krig, et tema som er personlig for ham. Han mener at Hegseth ikke har grunnlag for å uttale seg om hva som er viktig for de som står midt i en krig, og mener at argumentet om at folk ønsker mer kjendisnyheter i vanskelige tider ikke er basert på fakta.

– Han uttaler seg om krig og ting han ikke har opplevd. Det er ikke slik at han ikke kan uttale seg om dette, men det er lettere å uttale seg på en sånn måte når man ikke har opplevd det. Han sier at det er dette som driver menneskeheten. For meg er dette det minst viktige i verden, sier han, og fortsetter:

– Jeg tror statistikken viser at folk kjeder seg, og at folk har strømmet gjennom alt som er på Netflix, TV 2 og NRK. Det er derfor det er flere som leser sladder og ser på underholdning – fordi de har anledning til det, fordi de er privilegerte og har anledning til å se på TV og lese om Kardashians.

– Mange har det jævlig

Han er enig med Hegseth i én ting, og det er at mange har det kjip under koronapandemien og trenger noen lysglimt.

– Isolasjon og korona er den verste måten å straffe mennesker på. Det er jo en grunn til at folk er i isolasjon i fengsel. Jeg vet mange har det kjipt og jævlig. Jeg skal ikke si at vi ikke er krise, men folk må huske på at vi har det ganske bra sammenlignet med andre. Vi har TV, internett og kan ta oss tid til å se på kjendisnyheter.

37-åringen forklarer at han leste om Hegseths intervju kort tid etter at han hadde delt et innlegg om 40 barn som hadde blitt drept av millitæret i Myanmar.

– Jeg tror ikke at foreldre til de barna, som er midt i en krig, tenker at det er viktig med kjendisnyheter og Kardashians. Jeg har opplevd krig, og det er ikke viktig med kjendisnyheter når det er krig. Sorry ass, men det er bare ikke viktig.

– Hold Kim Kardashian unna

Instagram-diskusjonen startet med at Ajkic spurte Hegseth: «Wow. Hørte jeg riktig? Betyr det at f.eks. barna i Yemen og folka i Myanmar er enda mer interessert i kjendisnyheter for tiden?», hvor på Hegseth svarte:

«Haha. Nei, tvert imot. Men for mange blir behovet for noe annet enn hard news større når verden er ekstra hard. For eksempel har lineær underholdnings-TV, som Lindmo, Nytt på Nytt og Kompani Lauritzen, aldri hatt flere seere enn under covid, nettop fordi det funker som en slags eskapisme. Man får noe annet å tenke på enn R-tall og sykdom for en skakket stund».

Hegseth poengterer at han ikke tror at krigsbarn er opptatt av dette. Til God kveld Norge utdyper han:

– Jeg mener på ingen måte at det barna i den tredje verden trenger er Kim Kardashian. Hold henne for guds skyld unna! Men at folket trenger et glamorøst sidesprang fra et uglamorøst liv, er det ingen tvil om, sier han, og fortsetter:

– Også kan man selvføgelig vri og vende på uttalelsen hvis man vil det, og si at jeg mener at den beste medisinen mot katastrofer er bølgeføn og reality-drama, men det er ikke det jeg mener. Jeg mener bare at underholdning og kjendisjournalistikk er et deilig fristed når verden er drit.

Hegseth får også bred støtte i kommentarfeltet, der flere er enige med ham i at litt godsinnet sladder er en fin virkelighetsflukt.

– Naturlig

Trine Sollie, prosjektleder i Lindmo, sier hun ikke oppfatter dette som en diskusjon mellom to kjendiser. Hun oppfatter det heller som at Ajkic, som TV-seer, mener noe om en av gjestene i programmet.

– Det er naturlig at kommentarfeltet vårt i sosiale medier er en arena for meningsutveksling og det er hyggelig med engasjement så lenge tonen er saklig, noe jeg opplever at Leo er.

Hun opplever det ikke som at TV-seerne har blitt triste eller sinte av intervjuet, og poengterer at det kun er et lite utdrag av programmet som er delt i sosiale medier.