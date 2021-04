Endringen som gjør at King sliter med å få spilletid

To måneder inn i Everton-oppholdet venter Joshua King fortsatt på sin første kamp fra start. Carlo Ancelotti ønsker ikke å snakke om nordmannens framtid på Goodison Park.

MANDAG: Se Brighton - Everton på TV 2 Sport Premium og Sumo klokken 21.15.

I februar signerte Joshua King en korttidskontrakt med Everton som strekker seg ut inneværende sesong. To måneder etter overgangen fra Bournemouth venter 29-åringen fortsatt på sin første start for The Toffees.

– Vi har ikke diskutert framtiden, fordi vi snakker ikke om framtiden akkurat nå. For øyeblikket kjemper vi om poeng. Jeg er glad for at han trener godt hele tiden, og det er ingen problemer, sier Everton-manager Carlo Ancelotti til TV 2.

Italieneren har ikke funnet plass til den norske landslagsspilleren i startelleveren i noen av kampene han har vært tilgjengelig til, og i 1-1-kampen mot Crystal Palace forrige helg var King ubenyttet som reserve. Totalt har det blitt 117 minutter med fotball, fordelt på åtte innhopp for nordmannen.

– Josh klarer seg godt. Det er sant at han ikke har spilt så mye. Han spilte mer da vi brukte et annet system, nå har vi endret litt og det lider han litt av, forklarer Ancelotti.

I mangelen på spilletid har også målene latt vente på seg for King. Angriperen har fortsatt ikke scoret i Everton-drakt, og etter at Ancelotti og Co. la om formasjonen har Richarlison og Dominic Calvert-Lewin vært det foretrukne spissparet på Goodison Park.

At King står fritt til å forhandle med andre klubber i sommer, virker derimot ikke å stresse Everton-sjefen nevneverdig. 61-åringen vil heller ikke avsløre om han ser for seg at King er en del av Merseyside-laget neste sesong.

– Vi kommer ikke til å diskutere hvordan denne klubben skal se ut neste sesong på dette tidspunktet fordi vi tenker på de neste kampene. Kanskje senere, avslutter Ancelotti.