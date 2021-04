Norge herjes av en bikubebande

Det er 28. juli 2020. En hvit Mercedes kassebil stopper ved jordbæråkeren noen kilometer sør for Moss. Ut kommer to personer ikledd heldekkende birøkterdrakter.

I løpet av to timer tømmer de innholdet i 28 bikuber over i nøytrale kasser, stabler disse inn i bilen og forsvinner. Naboene sitter på terrassen og følger med. Ingen tenker at dette er et grovt tyveri av millionverdier.

– Det var midt på lyse dagen! I to timer drev de på å stablet kasser inn i bilen, og folk satt der og så på det, sier birøkter Susanne Maria Dörfler.

– Og ingen fattet mistanke?

– Nei, men hadde du gjort det? Hvis du hadde sett det du trodde var meg, i en biedrakt på hundre meters avstand. De tenkte nok «Å, se der er birøkteren. Hun har fått nye bil!»

Birøkter Dörfler kom til Norge for 20 år siden, den gang det ikke var nødvendig å låse døra.

GULL VERDT: En bikube kan produsere opptil 80 kilo honning i løpet av en sommer. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Skremmende

– Å komme til Norge da, var som å komme til paradis. Men det har endret seg mye siden den gang, dessverre, sier hun.

Hun er ikke det eneste offeret for bikubebanden. Anslagvis 15 ganger har de raidet bikubegårder, hovedsaklig på østlandet i området sentralt og vest i det gamle Østfold, men også på vestlandet utenfor Bergen.

Det foregår på samme måten, og tyvene fremstår som svært profesjonelle.

– De hadde bikubeløft, de hadde drakter og reservekasser, de var fullt ut profesjonelle, sier Dörfler.

Norges Birøkterlag ser med bekymring på den profesjonelle fremgangsmåten.

– Det er skremmende om dette er organisert. Det vi beklageligvis nå skjønner, er at disse som stjeler bier, er noen med god birøktererfaring. De trenger god kunnskap for å gjøre dette, sier Camilla Larsen, generalsekretær i Norges birøkterlag.

MILLIONVERDIER: Bikubene er potensielt verdt flerfoldige millioner kroner. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2 Les mer MILLIONVERDIER: Bikubene er potensielt verdt flerfoldige millioner kroner. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2 Les mer MILLIONVERDIER: Bikubene er potensielt verdt flerfoldige millioner kroner. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2 Les mer

Sakene blir henlagt

– I vinningssaker som går på tvers av politidistrikter, med klare likhetstrekk utført med en viss profesjonalitet, kan en hypotese være at dette begås av en mer eller mindre organisert kriminell gruppe, sier etterforskningsleder i øst politidistrikt, Daniel Holm.

Det var han som fikk saken om de 28 stjålne bikubene i Moss. Han vedgår at slike saker er vanskelige for politiet å etterforske.

– Det var lite opplysninger å gå etter i saken. Saken ble henlagt med ukjent gjerningsmann og et dårlig oppklaringspotensiale. Generelt må politiet foreta slike vurderinger i mindre alvorlige saker, sier Holm.

Millionverdier

Bikubene er potensielt verdt flerfoldige millioner kroner. For bare honningen kan hundre kuber gi en inntekt på et par millioner kroner.

Om man avler frem dronninger og selger disse, vil man få 80 euro per stykk. Bare Dörfler har inne bestillinger på 1200 dronninger. Enda mer kan man tjene om man lager avleggere. Potensielt kan en kube være grunnlag for to-tre nye kuber hver eneste sommer.

– Det kan nok godt hende at de lager avleggere og selger bier, sier birøkter Susanne Dörfler.

– Kan de bygge opp en industri basert på stjålne bier?

– Ja, selvfølgelig, og det er nok mest sannsynlig også det de gjør, ellers så hadde de nok ikke stjålet så mange hos så mange røktere, sier hun.

Er trolig i Norge

Det meste peker på at bikubebanden bygger opp sin industri i Norge. Få ville reagere på at det står en bigård på et lite småbruk i et norsk dalføre. Det er bare å registrer hos Mattilsynet at de driver birøkt, så er dette legalt.

Dessuten er det flere faktorer som gjør at bier er vanskelig å flytte langt.

– Hvis du frakter dem i en lukket container, så vil de dø. De vil bruse og dø. Og hvis du kommer til grensen med en åpen tilhenger med bikuber så vil du jo bli stoppet, sier Susanne Dörfler.

– Det er nok ikke enkelt å kjøre over grensene med en slik last med de koronarestriksjonen vi har hatt. Dessuten er jo prisene høyere i Norge enn i andre europeiske land, påpeker Camilla Larsen i Norges birøkterlag.

Nå tar flere birøktere selv grep for å stoppe nye raid når vi nå går inn i en ny sesong for birøkt.

SIKRER SEG: Birøkter Alexander Du Rietz har investert i sensorstyrte kameraer. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2 Les mer SIKRER SEG: Birøkter Alexander Du Rietz har investert i sensorstyrte kameraer. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2 Les mer SIKRER SEG: Birøkter Alexander Du Rietz har investert i sensorstyrte kameraer. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2 Les mer

Sensorstyrt kamera

Alexander Du Rietz på Hadeland har investert 13 tusen kroner i sensorstyrt kamera med direkte varsling til telefonen.

– Vi har gjort dette fordi det har vært flere tyverier i Norge i det siste. Det er et føre var-tiltak. Det er jo veldig store verdier her, så om vi skulle ha blitt rammet av dette så ville det blitt katastrofalt for oss. Da vet jeg ikke hva jeg skulle ha gjort, sier birøkter Rietz.

Også han mener det mest sannsynlige er at bikubene fremdeles befinner seg i Norge, fordi det er mest økonomisk gevinst å hente ved å omsette honning og bier her i landet.

– Om de driver for seg selv og har en gård som ligger langt vekke, så vil nok ingen oppdage dette, sukker birøkter Susanne Dörfler.