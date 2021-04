Lærte ape å spille videospill gjennom hjerneaktivitet

Det er snart to år siden Tesla-gründer Elon Musk annonserte at han ville putte mikrochiper i hjernen på mennesker.

I en ny video viser Musks selskap, Neuralink, at de har lært den ni år gamle makak-apen Pager å spille videospillet Pong ved hjelp tankene.

Se video av apen i toppen av saken.

Videoen kommer etter at Musk i februar uttalte at selskapet har en ape som spiller videospill ved hjelp av et trådløst implantat i hjernen med små kabler.

Vil bruke den på mennesker

Videoen viser Pager seks uker etter å ha fått installert Neuralink-enheten. I første del av videoen ser vi apen spille spillet mens han får en banansmoothie som belønning. I andre del av videoen ser man fortsatt Pager spille Pong, men denne gangen er joysticken ikke koblet til. Apen styrer spillet kun ved hjelp av tankene og Neuralink-enheten.

Enheten fungerer ved at den registrerer signaler fra Pagers motorkorteks, som er den delen av hjernen som planlegger og utfører hånd- og armbevegelser.

– Målet er å gjøre lamme mennesker i stand til å bruke en datamaskin eller en telefon kun ved hjelp av hjerneaktivitet, sier selskapet.

TESLA-GRÜNDER: Elon Musk. Foto: Frederic J. Brown

Det lille implantatet består av mer enn 3.000 elektroder, som er festet til fleksible tråder omtrent på størrelse med en tidels hårstrå. Disse kan monitorere omtrent 1.000 neuroner.

Ifølge selskapet er målet å bruke teknologien til å lindre symptomene hos pasienter med kronisk sykdom eller hjerneskader.

– Han er en lykkelig ape

Under en prat på appen Clubhouse i februar, sa Musk dette om apen:

– Du kan ikke se hvor implantatet er, og han er en lykkelig ape, sa han ifølge Sky.

Milliardæren fortsatte med å si at en inspektør fra det amerikanske landbruksdepartementet omtalte selskapets laboratorium som «de fineste ape-fasilitetene» de noen gang hadde inspisert.

– Vi strakk oss det lille ekstra for disse apene, sa Musk.

– En av tingene vi prøver å finne ut om vi kan få apene til å spille «hjerne-Pong» mot hverandre. Det ville vært ganske kult.

Kur mot Alzheimers

Hovedkirurg i Neuralink, Dr. Matthew MacDougall, sa at de første testene vil fokusere på pasienter med lammelser, men det er ikke kjent når forsøk på mennesker vil begynne.

Ifølge selskapet kan teknologien være med å finne en kur mot nevrotiske lidelser som Alzheimers, demens og ryggmargsskader.

Musk sa i fjor at implantatet «faktisk kan løse disse problemene», og nevnte også hukommelsestap, hørselstap, depresjon og søvnløshet.

Kort tid etter at videoen av apen ble publisert skrev Elon Musk på Twitter at senere versjoner av enheten vil gjøre at noen lamme skal kunne gå igjen.

Noen av Musks ideer om hva teknologien kan brukes til, som en slags «lagring» av hjernen, ser forskere ikke på som gjennomførbart enda, ifølge Sky.

– Hvis du skulle kunne tilstanden du var i bli gjenskapt i form av en annen kropp eller robotkropp. Du kan bestemme om du vil være en robot eller menneske, eller hva som helst, har Musks sagt.