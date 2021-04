Den tredje siktede i Osen-saken pågrepet på Island

Politiadvokat Jørgen Henriksen bekrefter at den tredje siktede i saken om ranene mot Reidar Osen og Peter Slengesol er pågrepet på Island.

– Vi er veldig fornøyd, sier politiadvokat Jørgen Henriksen ved Vest politidistrikt.

VELDIG FORNØYD: Politiadvokat Jørgen Henriksen, Vest politidistrikt Foto: Frode Hoff / TV 2

I henhold til nordisk arrestordre er mannen besluttet overlevert fra Island. Det vil bli holdt et fengslingsmøte mandag 12. april i Bergen tingrett.

– Han samtykket i å bli utlevert til Norge og så får vi om han vil forklare seg for politiet eller i fengslingsmøtet på mandag, sier Henriksen.

Politiet vil begjære den polske statsborgeren, som har vært ettersøkt av Interpol, varetektsfengslet i fire uker uten ytterligere restriksjoner.

To menn dømt

I desember 2015 ble Reidar Osen brutalt overfalt i Bergen sentrum. I 2019 ble saken satt i sammenheng med bortføringen av Petter Slengesol.

– Jeg er overlykkelig og ser at dette nå går veien, jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Reidar Osen til TV 2 etter pågripelsen.

To menn er dømt til henholdsvis to og et halvt år og fem år og fire måneders fengsel for ran og overfall av Reidar Osen og Petter Slengesol i Bergen.

En 32 år gammel polsk mann frifunnet for grovt ran mot kunsthandler Reidar Osen. I samme sak ble 32-åringen funnet skyldig i ran og overfall mot Petter Slengesol og dømt til to og et halvt års fengsel.

32-åringens bror har vært etterlyst i saken, men er nå pågrepet på Island.

Anket saken

Den ene av de to polakkene som er dømt til fengsel for ran og overfall av Reidar Osen og Petter Slengesol i Bergen, anker saken til lagmannsretten.

37-åringen har anket skyldspørsmålet knyttet til tiltaleposten som omfatter Reidar Osen, samt straffeutmålingen i begge postene, opplyser mannens forsvarer til TV 2.