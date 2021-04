Østfold-kommuner slutter å teste utenlandsreisende

For å reise til Sverige trengs det kun en negativ koronatest. Kommunene i Østfold går nå sammen om å ikke tilby testing av de reiselystne.

– I lys av høye smittetall så har testvolumet økt, og dette får spesielt konsekvenser for laboratoriene. Derfor vil vi nå kun gjennomføre tester basert på medisinsk indikasjon, forteller kommuneoverlege i Fredrikstad, Anne Kristine Nitter.

31. mars ble innreiseforbudet til Sverige opphevet. Det trengs nå kun en 48-timer fersk negativ koronatest.

Men dersom man vil teste seg før en Sverige-reise, vil man ikke kunne teste seg hos de lokale testsentrene i Østfold.

Ikke kapasitet

Et møte mellom Moss, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Indre Østfold og Sykehuset Østfold har kommet frem til at testkontorene ikke har kapasitet til å teste personer som vil over grensen.

Det var Fredrikstad Blad som omtalte saken først.

Beslutningen om å ikke teste utenlandsreisende gjelder for alle kommunene som sogner til Sykehuset i Østfold.

– Dette har vært en problemstilling over lang tid. Nå håper vi at de som vil reise til utlandet heller tester seg ved private aktører, forteller Nitter.

TEST PRIVAT: Kommuneoverlege i Fredrikstad, Anne Kristine Nitter, oppfordrer reiselystne østfoldinger om å teste seg hos private aktører.

Kommuneoverlegen understreker at det fremdeles oppfordres til å teste seg ved alle typer symptomer.

– Dette er et tillitsbasert system. Og alle må teste seg hvis det er nødvendig. Men det ville krevet mye testkapasitet hvis vi også skulle testet alle som vil til utlandet.

Ikke vår oppgave

Det internasjonale testsenteret på Svinesund er testsenteret som har størst trafikk på grensen mellom Norge og Sverige.

Testsenteret ønsker ikke å teste nordmenn som vil på fritidsreise over grensen.

– Vår oppgave er ikke å teste folk som skal inn i andre land. Vår oppgave er å hindre importsmitte, sier avdelingsleder for Svinesund testsenter, Jostein Stø.

SVINESUND: Det internasjonale testsenteret på Svinesund ønsker ikke å teste reiselystne nordmenn. Foto: Stian Lysberg Solum

Testsenteret har merket en økt trafikk på teststasjonen etter at innreiseforbudet ble opphevet.

– Påskeuken var ganske normal, men denne uken har vi merket en økning. Mandag til torsdag denne uken har det cirka vært like mange som har testet seg som i en vanlig uke.