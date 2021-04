Hevder selv hun har datet alle typer menn – dette ser hun etter nå

Å finne den store kjærligheten er ikke enkelt. Det høres heller ikke noe lettere ut å gjøre det med et kamerateam på slep. Likevel trosset kjendisstylist Jan Thomas alle odds i fjor, da han fant mannen i sitt liv i programmet «Jan Thomas søker drømmeprinsen».

I år er det Linni Meister (35) som skal blottlegge alle følelsene sine i jakten etter den rette, mens Jan Thomas skal være programleder. Innspillingen starter i august, og allerede kjenner TV-profilen på nervene.

– Jeg hadde aldri turt å bli med på dette hadde det ikke vært for Jan. Han har gjort dette før og det ble så fantastisk sterkt og ekte. Det er jeg også opptatt av, for det kan bli sånn; «Okei, er det bare for å lage TV? Er det seriøst?», men kjærlighet er religionen min, så jeg tar dette blodseriøst, sier hun til God morgen Norge.

Vet ingenting

I tillegg til å være programleder, har Jan Thomas tatt på seg en storebror-rolle for venninnen. Han er med på å velge ut hvilke tolv som skal kjempe om hjertet Linni.

– Hele Norge kjenner Linni Meister, men hvem kjenner Linni? Hvem er Linni som privatperson og som elsker å elske? Og hun bærer hjertet utenpå kroppen og det er hun i et nøtteskall. Så det er klart at man er beskyttende, fordi Linni er så sårbar, og i den forstand kommer hun til å miste kontroll, sier han og fortsetter:

HVERANDRES STØTTESPILLERE: Linni Meister er glad for å ha med Jan Thomas på laget når hun skal forsøke å finne den store kjærligheten. Foto: God morgen Norge

– Og hun skal kjenne på de følelsene jeg fikk kjenne på, og det kommer til å være så mange forskjellige – som en berg- og dalbane. Det her blir altså helt fantastisk!

Utvelgelsesprosessen er allerede i gang, og Linni kommer ikke til å få vite noen ting om de tolv potensielle frierne før hun møter dem i august.

– Og det er det som er så skummelt! Det å møte tolv ukjente menn, altså, jeg er gal, men jeg må si det er utrolig tøft av de som tør å melde seg på. Jeg bøyer meg for dem, for det er ikke bare bare å melde seg på et slikt program, påpeker hun.

Dette ser hun etter

Selv om TV-profilen ikke aner hva som venter henne denne sensommeren, gleder hun seg stort til å møte alle frierne. Linni forteller at hun ikke har noen kriterier for hvordan de skal se ut.

– Før jeg var jeg veldig på at han skulle ha et bestemt utseende, men etter å ha datet så mange forskjellige menn, og vært sammen med menn i alle aldre, størrelser og fasonger, så går jeg virkelig etter kjemien, sier 35-åringen og fortsetter:

– Det å ha et fint utseende er selvfølgelig et stort pluss, men jeg er veldig opptatt at han skal ha livet sitt på stell og at han er en person som har godt humør, som jeg kan le sammen med og som takler begge livene mine – både A4-mammalivet og livet i rampelyset.

Men det viktigste av alt, er at hennes fremtidige kjæreste går godt overens med den allerede viktigste fyren i livet hennes; sønnen Dennis.

– For å vinne hjertet mitt må de via sønnen min og få hans godkjennelse. Han dukker jo opp i programmet, for han må være med mot slutten for å se hvem han potensielt tror er drømmeprinsen.

Savner mødrene sine

Jan Thomas og Linni har mer til felles enn at de dater på TV. Begge har også mistet foreldrene sine. 35-åringen tror at moren hennes er grunnen til at Linni tok steget og sa ja til å finne kjærligheten på skjermen.

– Hun hadde elsket å se jenta si på TV – det var jo alt hun ville. Vi har alltid vært stor fan av ungkaren og ungkarskvinnen, og nå er det plutselig jeg som skal gjøre dette – det hadde jeg faktisk aldri trodd. Så jeg tror hun virkelig heier på meg og vil at datteren hennes skal finne en bra mann for meg og barnebarnet hennes.

– Jan, hva hadde moren din sagt, da? Om mannen som ble mannen i ditt liv?

– Jeg sier til Harlem veldig ofte at jeg skulle ønske at han traff mamma, fordi mamma hadde elsket Harlem. Han er så snill og bedagelig og han er ankerfestet i livet mitt. Når jeg har mange armer og ben, sitter han der og passer på meg og stryker meg på ryggen. Men noen ganger kjenner jeg mamma sitt nærvær ordentlig, og da pleier jeg å si til Harlem at nå, nå er mamma her.

Nå håper Jan Thomas at han kan være en stor støtte for Linni i tiden som kommer.

– Den store drømmen er, og som er mitt mål, det er at du skal finne din Harlem, sier den kommende programlederen mens han titter bort på venninnen.