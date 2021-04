The Athletic: – Kane ønsker å forlate Tottenham i sommer

Harry Kane er i ferd med å miste tålmodigheten i Tottenham og vil presse på for en exit i sommer dersom klubben ikke sikrer seg Champions League-spill. Det kan The Athletic avsløre lørdag.

Det er dårlig nytt for José Mourinho, som har slitt med å få fasong på Tottenham-laget denne sesongen.

Ifølge The Athletic er Kane frustrert og bekymret for at det kan bli en ny sesong uten spill på det øverste nivået i Europa. Han skal være villig til å fortelle Tottenham-hierarkiet at han ønsker seg nye utfordringer. Manchester City og Manchester United kan være aktuelle destinasjoner, men også klubber utenfor balløya vil garantert kaste seg inn i kampen om Kanes underskrift.

– Bør spille for et bedre lag

Det vil koste penger. Mye penger. Kane har tre år igjen av kontrakten med Tottenham, og styreformann Daniel Levy har ved flere tidligere anledninger vist at han ikke lar seg pille på nesen i forhandlingssituasjoner.

TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller skjønner at Kane vurderer alternativene sine.

– Hvis man legger vekk alle følelser, skjønner jeg det veldig godt. En så god spiller bør spille for et bedre lag. Men historien er full av eksempler på spillere som blir i en klubb når de heller burde dratt. Hvis man ser kynisk på det er det mest logiske at han drar til en annen klubb for å vinne ting de neste fire-fem årene, sier Stamsø-Møller.

– Manchester United det åpenbare valget

Han mener det er mest sannsynlig at Kane ender opp i en av Manchester-klubbene dersom han forlater Tottenham.

– Det er mange klubber som kunne trengt Kane. Manchester United er det åpenbare valget. De trenger en som spruter inn 30 mål hver sesong. Så kan Rashford spille på kanten. Da slipper han å veksle på å spille spiss og kant. Og da kan Manchester United skrinlegge Anthony Martial en gang for alle. Han er ikke i den kategorien, sier TV 2-eksperten.

– Det kinkige nå er å legge 120 millioner pund på bordet, men det skjer oftere at betalingene gjøres over tid. Jeg tror det kommer noen virkelig store signeringer til tross for koronasituasjonen. Det er Manchester-klubbene som har størst økonomi. For Kane må man legge et sted mellom 1 milliard og 1,5 milliarder kroner på bordet, spår Stamsø-Møller.

For Tottenham vil en fremtid uten Kane se langt mørkere ut.

– Tottenham uten Kane er et mye mindre lag. Han er kjempeviktig. Både personligheten, men først og fremst alt det han gjør ute på banen. Han er nesten blitt litt for viktig. Uten sammenligning for øvrig, men man regner med at Cristiano Ronaldo og Lionel Messi fikser ting når de får ballen. Kane fikser ting for Tottenham. De andre på laget tar ikke så mye ansvar fordi de vet at alt ordner seg med Kane på banen, sier Stamsø-Møller.