Erna bør takke for boten

Politimester Ole B. Sæveruds begrunnelse for den historiske boten svir nok mye mer for statsminister Erna Solberg (H) enn selve boten.

Det må være historisk unikt at en statsminister lager en forskrift og innkaller til pressekonferanse for å fortelle befolkningen hvordan de skal følge denne forskriften, for deretter å bøtelegges for å bryte den samme forskriften kort tid etter.

Med godt over 1,7 millioner kroner i årslønn, lever nok statsministeren greit med på betale 20.000 kroner, som eneste bøtelagt av storfamilien på 14 stykker. Det er nok verre med studenter og andre som har fått tilsvarende bøter for lignende tilfeller.

Politiets begrunnelse for boten er derimot langt verre enn selve boten. Smittevern-forskriften som statsministeren og hennes regjering har laget - og pålagt oss andre å følge - er så komplisert at selv politiet, etter flere ukers etterforskning, er usikre på hvordan de skal tolkes. Det er i realiteten sviende kritikk av statsministerens politiske håndverk.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Erik Edland / TV 2

Denne usikkerheten gjør at Øst politidistrikt har valgt å la alle de 13 andre bursdagsgjestene slippe straff.

Da NRK avslørte den ulovlige feiringen på Hallingstuene restaurant på Geilo, erkjente statsministeren samtidig at hun også hadde brutt sine egne smittevernråd dagen etter, da hun samlet 14 stykker til sushi-middag i en leid leilighet på Geilo. Det er god krisehåndtering å legge alle kort på bordet. Men statsministeren var samtidig klokkeklar på at det ikke var et brudd på loven, kun brudd på rådene som regjeringen ga til befolkningen.

Politiet er derimot i tvil om også dette arrangementet var et lovbrudd, ikke bare et brudd på regjeringens råd. Det gjør forvirringen rundt Erna Solbergs forskrift enda større.

Etter at NRK avslørte den ulovlige bursdagsfesten, understreket statsministeren gang på gang at hun ikke hadde vært til stede på den skjebnesvangre middagen, som etter hennes oppfatning var familiens eneste lovbrudd, fordi hun måtte til legen.

Dermed kunne det fremstå som om statsministeren forsøkte å snakke seg vekk fra en eventuell straffeforfølging, og evt la familien ta støyten. Heldigvis for henne, endte det motsatt. Hun fikk boten, mens gjestene hennes gikk fri. Det ville sett absurd ut om Erna Solbergs barn, ektemann og søstre ble bøtelagt for å deltatt på hennes bursdag, men ikke bursdagsbarnet selv. Statsministeren bør sende en varm takk til politimester Sæverud.

Politimesterens begrunnelse var god og prinsipiell, kanskje bortsett fra at Solbergs ektemann og medarrangør, Sindre Finnes, slapp bot. Sæverud fulgte praksisen i eget politidistrikt og lot gjestene få gå fri fordi reglene var så uklare.Men det er vanskelig på la statsministeren gå fri, siden det er hun som har laget reglene. Men praksisen til politiet som helhet, landet over, virker ikke like prinsipiell. Vi vi vet at folk i andre steder av landet har fått sviende bøter for å ha vært gjester på lignende arrangementer.

En slik forskjellsbehandling må til syvende og sist statsminister Erna Solberg svare for.

