Sommerhytta-Adrian overrasker med yrkesvalget sitt: – Folk skjønner det ikke

Så langt har årets Sommerhytta-par snekret utekjøkken og bygd soverom.

Eksperttrioen, bestående av snekker Lars Fossum, interiørdesigner Aina Sollie Steen og hageekspert Finn Schjøll, har alle latt seg imponere av parene som har tatt store steg, etter kun to uker på Mjøsli, hvor parene kjemper om å vinne hytta de selv pusser opp.

Et av parene som virkelig har kjent på mestringsfølelsen er bestevennene Adrian Middelthon (25) og Christine Kirkhorn (26).

De gikk inn i konkurransen med svært lite erfaring. Og selv om de begge har en bachelor i eiendomsmegling, betyr ikke det at byggferdighetene er på topp.

– Det har vi takstmenn til, har Kirkhorn tidligere forklart i programmet.

KONKURRANSEINNSTINKT: Tross lite snekkerferdigheter, har Adrian Middelthon og Christine Kirkhorn et brennhet konkurranseinnstinkt. Foto: TV 2

Trygghet

Middelthon er fra Tønsberg, men flyttet til Oslo på grunn av studier. Der ble han kjent med Kirkhorn, da de studerte eiendomsmegling sammen på BI i 2015. Etter endt studie i 2018 begynte Kirkhorn å jobbe som eiendomsmegler. Middelthon satte derimot meglerdrømmen på vent.

Siden den femte sesongen av TV 2-programmet begynte å rulle på skjermen, har flere bitt seg merke i at Middelthon har en bachelor i eiendomsmegling, uten at det er opplyst om noe annen jobb utover det.

Til TV 2 forteller Middelthon at det ikke ligger noe dramatikk bak det.

– Den jobben jeg har nå er en slags trygghet. Meglerbransjen er en helt annen bransje enn den jeg jobber i til vanlig. Jeg følger jo med på jobber innenfor eiendomsbransjen, men jeg er ikke sikker på om det er tradisjonell megler jeg vil bli, forteller han når TV 2 ringer.

– Eiendom er spennende, og det er mange veier å ta. For min del handler det om å finne den riktige jobben. Når jeg vet at det er trygt der jeg er nå, har jeg ikke følt på noe hastverk. Jeg er enda ung, forteller han.

Siden han begynte å studere i 2015, har nemlig Middelthon vært truckfører.

– Det ble til at jeg jobbet fulltid, samtidig som jeg studerte, og etter studiet ble det mer varig.

Nå kjører han truck én natt i uken. De resterende dagene jobber han kveld.

– Det er noe ugunstig arbeidstider, men det gir meg også frihet til å drive med andre ting på si. Frihet og stabil inntekt har vært viktig for meg, og har gjort at jeg har valgt å bli, enn så lenge.

ARBEIDSJERN: Christine Kirkhorn og Adrian Middelthon er begge ivrige på å få fullført ukesoppdragene. Foto: TV 2

Overrasker

Middelthon legger ikke skjul på at det er flere som rynker på nesen når de får høre hva han driver med.

– Når jeg sier at jeg kjører truck, så spør gjerne folk en gang til: Truck? De skjønner det ikke helt, men jeg tenker at det får være greit. Enkelte prøver å tåkelegge hva de jobber med, men jeg er ikke så høytidelig av meg. Det er dette jeg jobber med akkurat nå, sier han.

Selv om han har en jobb han kan godt, og har en sikker inntekt, innrømmer han at det ikke er dette han vil holde på med særlig lenge.

– Det har ikke åpnet seg opp muligheter som jeg har veldig lyst til å jobbe med ennå, sier han, men legger til at han ikke har vært ivrig nok i prosessen.

Å jobbe med eiendom er noe han godt kunne trivdes med. Likevel er det én ting han er redd skal skje, dersom han skal bytte bransje.

– Jeg kjenner jo flere som jobber som meglere, og mange sliter økonomisk. Da er det vanskelig å skulle kaste seg ut i provisjonslønn og mindre fleksibilitet, når jeg har den stabiliteten jeg har.

– Hvis det ikke skulle gå, så sitter jeg der uten lønn, og føler heller at jeg har driti ut meg selv. Det stopper meg litt, sier han.

Stresset mor

Som stort sett alle andre, har også Middelthon kjent på et press og stress knyttet til utdannelse og yrke på hjemmefronten. Han legger ikke skjul på at hans mor tidvis har vært stresset.

– Hun har vært litt stresset, og mener jeg ikke burde «gjemme» meg vekk på et lager, forteller han.

GODE VENNER: Selv om deltakerparene er konkurrenter har de også blitt gode venner i løpet av tiden på Sommerhytta. Foto: TV 2

– Jeg tror mamma synes det er helt greit at jeg fortsatt kjører truck, men jeg vet hun tenker at jeg hadde passet til å megle. Så hun synes jo det er synd at jeg ikke har kastet meg ut i det, for hun har troen.

– Likevel skjønner hun også at det er fint å ha den friheten jeg har nå. Jeg kjenner at jeg savner å utvikle meg, og motiveres av, det fremfor å stå på stedet hvil sånn karrieremessig, sier han.

Ny karrierevei?

Etter å ha deltatt på Sommerhytta innrømmer han at opplevelsen har gitt mersmak.

– Å være med på Sommmerhytta har vært en helt ny opplevelse. Helt ærlig så elsker jeg TV-bransjen. Folkene i produksjonen har blitt som en stor familie, og jeg savner det allerede. Jeg har en drøm om å være med på Skal vi danse, sier han.

– Jeg er åpen for jobbmuligheter på flere arenaer, gjerne innenfor eiendom, men nå har jeg også fått øynene opp for TV, så hvem vet – kanskje jeg skulle tatt en helomvending og blitt programleder i stedet, ler han.

– Har du vurdert skolebenken igjen da?

– Nei, jeg er fornøyd med valget mitt, og fokuset akkurat nå er å finne drømmejobben. Jeg er ikke så glad i å studere. Da jeg fikk jobben tenkte jeg at jeg heller kunne bruke mye av tiden på jobb, spare opp penger, og heller ta skippertak på skolen, ler han.

Stilkræsj

I løpet av årene har Middelthon søkt noen få meglerjobber som har vært utlyst. Når han har møtt opp på intervju har han derimot opplevd noe annet enn hva han forventet.

UERFARNE: Så langt har det vært en bratt læringskurve for Adrian Middelthon og Christine Kirkhorn på Sommerhytta. Foto: TV 2

– Når man får høre: Ja, du er truckfører? Da blir jeg litt oppgitt. Man hører det litt på tonefallet, hva de tenker, sier han.

– Helt ærlig så tror jeg de synes det er veldig stilkræsj. At jeg kjører truck og går i kjeledress, også skal jeg plutselig begynne å megle. Jeg får litt følelsen av at de tenker: Hvorfor skal du begynne å megle? Da tjener jeg heller bra, og går i kjeledress, enn å late som jeg automatisk er suksessrik, bare fordi man går rundt i dress, ler han.

I snart seks år ved siden av studier har Middelthon blitt en dreven og rutinert truckfører. Nå er han imidlertid klar for nye utfordringer.

