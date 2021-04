Hans kongelige høyhet Prins Philip gikk fredelig bort i morges på Windsor Castle. Han ble 99 år gammel.

– Det er med dyp sorg at Hennes Majestet Dronningen kunngjør dødsfallet til sin elskede ektemann, Hans Kongelige Høyhet Prins Philip, hertug av Edinburgh, skriver kongehuset på sine nettsider.

Prins Philip skulle blitt 100 år om 62 dager. Han har vært gift med dronningen i over 70 år, og det er det lengste ekteskapet i det britiske monarkiet noen sinne. De har fire barn sammen.

I en nekrolog skriver TV 2s Kjetil Iden blant annet at prinsens vitser og kommentarer framstår som en sammenhengende krenkefest av mysogyni og rasisme.

Nekrologen får historiker og forfatter Trond Norén Isaksen til å reagere.

– Prins Philip var en mann som levde i nesten ett hundre år, men livet hans handlet om veldig mye mer enn disse utroskapsryktene, og krenkefest av mysogyni og rasisme som det ble sagt her, sier Norén Isaksen.

– Prins Philip var jo for eksempel en av de siste gjenlevende som kjempet i andre verdenskrig, og det kan jo absolutt være verdt å nevne. Han var jo født gresk prins i 1921, og hadde en veldig vanskelig oppvekst. Hans mor hadde et nervøst sammenbrudd som gjorde at hun ble institusjonalisert. Hans far han forlot familien og flyttet til sin elskerinne i Monte Carlo. Prins Philip reiste rundt mellom slektninger, men gikk da, selv om han var gresk prins, inn i den britiske marinen. Han gjorde seg bemerket på flere områder under krigen, og deltok jo faktisk til stede ved den japanske kapitulasjonen i september 1945, fortsetter han.

– En viktig støttespiller for dronningen

Historikeren beskriver prinsen som en viktig støttespiller for dronningen gjennom de drøyt 73 årene de var gift. Han beskriver prins Philip som familiens overhode, og den som holdt kontroll over hva som skjedde i den britiske kongefamilien.

– Så har vi også sett at etter at han trakk seg tilbake i 2017, så har kontrollen i familien mer eller mindre brutt sammen. Mange har kjørt sitt eget løp, folk har ikke fått noe særlig oppfølging. Konflikter har kanskje blitt ignorert eller man har håpet at de skulle forsvinne. Fraværet av prins Philip de siste fire årene har vært veldig merkbart, slår han fast.

– Samtidig var han ikke en person som bestandig var så lett å ha med å gjøre. Han ble en ganske grinete, gammel mann med årene. Det finnes mange historier om en del kommentarer som var ganske upassende. Det skal man absolutt ikke skyve under teppet, men dette handlet ofte om at prins Philip hadde en humor som gikk ut på dato med årene. Hans rolle var på mange måter å prøve å bryte isen litt. Han sa de tingene dronning Elizabeth ønsket å si, men ikke kunne si på grunn av sin rolle. Lenge ble dette oppfattet på en positiv måte, men så løp tiden fra disse kommentarene. Så framstod han mer grinete med årene, slik eldre menn ofte blir.

Norén Isaksen beskriver prins Philip som mer uformell enn dronningen, og trekker fram at han også interesserte seg for mye. Prinsen var blant annet æresmedlem og beskytter for flere hundre organisasjoner.

– En person folk satte pris på

Historikeren tror den avdøde prinsen var en person britene satte pris på.

– Prins Philip var ikke en direkte elsket person, det vil jeg ikke tro, men han var en person som folk satte pris på, på mange måter. Dronning Elizabeth er på mange måter stjernen i showet, mens prins Philip var en person som var ganske ubesnæret av å gå tre skritt bak i offentligheten.

Privat skal dette derimot ha vært vanskeligere å godta.

– Han var en person som ikke likte oppmerksomhet rundt sin person. Derfor trivdes han med disse tre skrittene bak, men privat hadde han mange utfordringer med at det ikke finnes noen posisjon for en mannlig ektefelle til en monark. Normen er jo at monarken er mann. Folk mente han var en utenlands, pengelens, ganske radikal prins, som ikke skulle blande seg oppi hvordan man hadde gjort ting i Storbritannia, sier Norén Isaksen.