Mener stjernene er over toppen: – Vi er i et vakuum

9. plass i 2015, 10. plass i 2016, 10. plass i 2017, 14. plass i 2018, 12. plass i 2019, 17. plass i 2020, og en foreløpig 19. plass i 2021.

Det er Norges posisjon på verdensrankingen til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) de siste syv årene.

Ingen triumfer på sykkelsportens tre øverste nivåer så langt i 2021 gjør at Norge fortsetter å falle.

– Det tar tid å etablere seg

Kort fortalt får de 20 beste nasjonene lov til å ta ut seks menn til VM i Flandern i høst.

Havner Norge utenfor topp 20, blir det bare fire.

Med andre ord er man avhengig av at de som allerede er etablert i toppen - Alexander Kristoff, Edvald Boasson-Hagen, Carl Fredrik Hagen, Amund Grøndahl Jansen et cetera - og de unge - Uno-X-laget, Tobias Foss, Andreas Leknessund og Co. - sykler inn seirer og poeng utover våren og sommeren.

De norske kvinnene ligger også på en foreløpig 19.plass på nasjonsrankingen.

– Ja, vi er inne i et generasjonsskifte og i et vakuum. Vi har aldri hatt en mer lovende generasjon på vei opp, men samtidig tar det litt tid å etablere seg. Samtidig har vi heller aldri vært inne i en fase der det skjer så mye positivt med tanke på satsing i norsk sykkelsport - Uno-X, Team Coop, damesatsingen i Coop og så videre. Det er veldig positivt og med på å bygge for fremtiden, men vi er i et vakuum nå, sier Mads Kaggestad.

– Kristoff og Boasson-Hagen er over toppen

TV 2s sykkelekspert lar seg imponere og glede over den nye generasjonen, som han påpeker virker til å være mer allsidig enn den foregående.

Kaggestad peker også på at koronasituasjonen har gjort sitt til at de nest beste norske ikke har fått sykle så mange ritt og markert seg så godt som de skulle ha ønsket det siste året.

Når det gjelder de over 30, anført av 1987-modellene Kristoff og Boasson-Hagen, er Kaggestad redd for at deres tid nærmer seg slutten.

– De er nok over toppen. Det tror jeg. De kan absolutt fortsatt vinne store ritt, men jeg er overbevist om at de er over toppen. De kommer nok ikke til å varte med store rekker av triumfer slik de har gjort før. Det hadde i så fall vært veldig overraskende. Vi er avhengige av å få opp en ny generasjon, sier han.

Håper Hoelgaard kan bidra i jakten på stor VM-kvote

Få kjenner begge generasjonene bedre enn sportssjefen i Norges Cykleforbund (NCF), Hans Falk.

Falk er langt på vei enig med Kaggestad, selv om han forventer at Kristoff fortsatt kommer til å plukke jevnt med seirer og poeng også i årene som kommer.

– Jeg vet ikke om jeg vil kalle det et direkte generasjonsskifte, men både Kristoff og Boasson-Hagen har jo vært der oppe i mange år, selv om det er en stund siden Boasson-Hagen virkelig var på sitt beste. Men vi skal ikke avskrive Kristoff ennå. Men det er ganske stor forskjell i alder på de guttene og de nye, unge som er på vei opp, så det er et slags generasjonsskifte på gang. Om det ikke skjer i år, så skjer det i alle fall i løpet av de neste årene. Jeg tror Kristoff har flere år igjen på toppen, men vi må fylle på, sier han.

– Er du bekymret for at det kan bli færre VM-plasser på Norge i år?

– Det er klart at det er noe som man bekymrer seg over. Det er tynt med bare fire ryttere, om vi ender opp med det. Det er stor forskjell på å ha tre og fem hjelpere med seg til et VM, men vi får bare håpe at de presterer og sanker flere poeng enn de har gjort hittil. Vi har på mange måter levd mye på enkeltryttere, i første rekke Kristoff, de siste årene, så vi faller på rankingen når han ikke presterer, sier Falk, og peker på at det i hovedsak er sammenlagtplasseringer og plasseringer i de største klassikerne som gir store poengsummer - ikke nødvendigvis gode etappeplasseringer, som for eksempel Tobias Foss' fjerdeplass på åpningsetappen av Baskerland rundt nylig.

Høyest rangert av de norske i 2021 er faktisk Markus Hoelgaard, som er rangert som nummer 99 på verdensrankingen, fire plasser foran Kristoff.

Uno-X-rytteren, som for noen uker siden tok en oppsiktvekkende åttendeplass i endagsrittet E3 Saxo Bank Classic, kan bli en viktig rytter i jakten på flere VM-plasser for Norge.

– Hoelgaard er den høyest rangerte, og han kan nok ta mange poeng fremover. Det håper jeg på, sier Falk.