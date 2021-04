Prinsene hyller farfar. Ekspert: – Nå merkes det at William er viktigere

Prins Harry (36) skal ha ankommet Storbritannia søndag kveld, for å delta i begravelsen av sin bestefar prins Philip, som døde i forrige uke, 99 år gammel. Samme dag hyller både prins Harry og prins William sin avdøde farfar, og det på svært ulikt vis.

– En viktig støttespiller for dronningen

Bød på frekk øl-vits om farfar

Lillebror Harry takket bestefaren i en uttalelse publisert på hertugparets hjemmeside, Archewell. Her skriver han blant annet at prins Philip var en mann med godt humør.

– Han hadde skarp humor og kunne få hele oppmerksomheten i ethvert rom på grunn av sin sjarme - også fordi man aldri kunne vite hva hans neste ord skulle bli, skriver han.

I tillegg henviste 36-åringen til de mange britene som har mistet noen i løpet av koronapandemien.

– Men for meg, som mange av dere som har mistet sine besteforeldre eller andre man har kjær, i smerten vi har opplevd det siste året, var han min bestefar. En grillmester, frekk helt til slutten.

Prinsen gikk såpass i detalj at han også beskrev hvordan farfaren hadde reagert, hadde han hørt alle lovordene han nå får:

– Han ville sagt til oss alle, med en øl i hånden: bli ferdig med det!

Til slutt hyller prins Harry farfaren sin for måten han passet på dronning Elizabeth.

– Bestefar, tusen takk for alt du gjorde, for din dedikasjon overfor bestemor, og for at du alltid var deg selv.

Harry signerer med Royal Marine-mottoet «Per Mare, Per Terram», som betyr til sjøs og på land.

Takknemlig

Storebror, prins William (38), uttalte seg også om sin bestefars død. Det gjør han på hertugparet av Cambridges offisielle Instagram-konto.

– Farfars liv var definert av tjeneste for landet sitt, for sin kone, dronningen og vår familie. Jeg føler meg heldig ikke bare for at han har guidet meg, men også for hans varige tilstedeværelse langt inn i mitt voksne liv i både gode og vanskelige dager, skriver han.

– Jeg vil alltid være takknemlig for at min kone fikk så mange år til å bli kjent med min bestefar og for godheten han viste henne. Jeg vil aldri ta for gitt de spesielle minnene av oldefar som barna mine for alltid vil bære med seg, at han hentet dem i vognen sin - og hans smittsomme sans for eventyr så vel som hans rampete sans for humor, skriver han videre.

Sammen med uttalelsen har hertugparet lagt ved et tidligere usett bilde av parets eldste sønn og tronarving, prins George, i en hestevogn sammen med avdøde prins Philip. Bildet skal være tatt av hertuginne Catherine.

Reagerer på forskjeller

Hyllestene til prins Philip sirkulerer nå i sosiale medier, og forskjellene mellom de to uttalelsene er det mange som reagerer på.

På prins Williams Twitter-konto har en bruker skrevet:

– En vakker melding fra dere, mye bedre enn den hjerteløse meldingen fra Harry og hans falske kone, skriver en og refererer til den første meldingen som ble lagt ut på Archewell-nettsiden fredag, som var kort og konsis . Prins Harry kom altså med en lengre og utfyllende melding mandag.

Storebror William høster også kritikk for teksten om prins Philip, der en bruker blant annet skriver:

– William burde gitt sparken til den personen som har skrevet dette, skriver en annen.

På prins Harrys Twitter-post er det også delte meninger.

– En vakker hyllest til din bestefar, han var en stor mann som gjorde mye bra, han vil bli savnet, skriver en bruker.

– Jeg tror din bestefar ville sagt at du skulle skilt deg fra din kone og fortsatt med jobben din i UK og ikke i Hollywood med en skuespillerinne. Han ville også vært sint på dere på grunn av skandaleintervjuet, skriver en annen og påpeker intervjuet paret gjorde med Oprah Winfrey.

Slik forklarer eksperten forskjellene

Kongehusekspert Trond Norén Isaksen hjelper oss med å forstå hvorfor brødrene skriver så forskjellige hyllester til sin bestefar.

KONGEHUSEKSPERT: Trond Norén Isaksen forklarer forskjellene til brødrene. Foto: Erik Edland / TV 2

– Hvor skal jeg begynne. I nyere tid så er det vanlig at medlemmene av kongehuset kommer med en personlig hyllest. Dette var en reaksjon på da prinsesse Diana døde, hvor kongehuset fikk kritikk for at de ikke var tilstede, forteller Isaksen.

Han forklarer videre at prins William er en del viktigere enn prins Harry og at det gjenspeiles i uttalelsene.

– Folk sier at prins William har en del til felles med dronningen. Han har plikter som kommende monark, og det reflekteres i hans hylles til sin farfar. Han er opptatt av prins Philips betydning og tjeneste for landet, forteller Isaksen og fortsetter:

– Men samtidig er det en personlig tvist på slutten, med Kate som fikk bli kjent med hans farfar. Dette er interessant for Philip, møtte også motstand da han giftet seg inn i kongefamilien. Philip vil kunne forstå hvordan det var for Kate å gifte seg inn i familien.

Den uformelle broren

Isaksen forklarer at prins Harrys uttalelse er preget av at han ikke har de samme pliktene og presset som storebroren har.

– Han er mer personlig, og litt mer «cheeky», sier han, men poengterer at prins Harry virker å ha oppsiktsvekkende lite kunnskap om kongehuset.

I hyllesten skriver prins Harry nemlig at Philip vil bli husket som den lengst regjerende konsort til Monarken. Konsort betyr monarkens kompanjong. Isaksen mener dette blir feil.

– Dette viser dårlig forståelse av terminologen, det er kun monarken som regjerer. Serving consort, det hadde stemt.

Støtter hertuginnen

Harrys gravide kone, hertuginne Meghan, ble ikke med da prinsen reiste fra USA til London. Ikke uventet, har det vakt reaksjoner. På Twitter er det delte meninger om 39-åringens avgjørelse om å bli hjemme.

– Jeg tviler sterkt på at hun er velkommen i landet uansett, spesielt begravelsen, skriver en bruker.

– Hun er åtte måneder på vei og 39 år gammel. Hun opplevde en spontanabort i fjor sommer. Hvem i huleste ville forvente at hun skulle fly, spesielt under en pandemi, skriver en annen.

Trond Norén Isaksen mener hertuginne Meghan gjør rett i å bli i USA.

– Man er generelt frarådet å fly, i og med at hun har termin til sommeren så er det forståelig. Det er en lang reise, sier han.

– Prins Harry har kommet, han sitter i karantene. Han må sitte i ti dager, men etter fem dager kan man betale for å komme ut for å delta i begravelser, gitt at det er en negativ test. Så om han tester negativ om fire dager så kan han delta i begravelsen.

Skandaleintervju

Det er bare gått en måned siden prins Harry og hertuginne Meghan ga det meget omstridte Oprah Winfrey-intervjuet.

Der kom de med en rekke uttalelser om livet som britisk kongelig, og hevdet blant annet at noen i kongehuset var bekymret for at sønnen deres Archie skulle ha for mørk hud.

– I intervjuet så var de veldig opptatt av å ikke kritisere dronningen og at de hadde respekt for henne. De gjorde det motsatte, i sine uttalelser gikk de i frontalangrep og det var et klart brudd på det dronningen hadde bygget opp, forklarer Isaksen.

Intervjuet skjedde samtidig som at prins Philip lå hjerteoperert på sykehuset.

Mange har reagert kraftig på timingen for intervjuet.