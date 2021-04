Gir bånn gass under pandemien: – Må ha litt positiv galskap

Kjøkkensjefen lakker taket. Oppvaskhjelpen støvsuger og maler både inn- og utvendig, mens servitøren er hjelpegutt og maler og snekrer.

Alle gjør de oppgaver som er langt unna det de egentlig skulle ha gjort nå.

– Går du permittert i over ett år så er det lett å se seg om etter noe annet å gjøre, derfor er det kjempeviktig at de er her når vi åpner igjen, sier Ola Skjeseth.

Han er eier og driver at Svinøya Rorbuer i Svolvær i Lofoten. Selv er han iført arbeidsantrekket og jobber fra morgen til sent på kveld.

MYE ARBEID: Slik ser kjøkkenet og deler av brygg ut nå. Alt skal stå ferdig 01. juni. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Midt i den svartes tiden for turistnæringa noensinne er han utrolig nok proppfull av både pågangsmot og i svært godt humør.

Litt gal

I februar, da hele bedriften fortsatt var stengt ned, kom han plutselig på en lur idé. Hvorfor ikke utvide restauranten og kapasiteten til den gamle handelsbrygga fra 1828, også kalt Børsen.

På det tidspunktet var han og de ansatte allerede i gang med å lage overnattingsplasser i et annet bygg like ved.

– Det er jo litt motstrøms og en dose galskap det du nå gjør?

– Ja, det er det! Jeg er jo en litt gal person og ikke minst positiv. Man må jo tenke at det blir bedre og at turistene kommer til å stå i kø her igjen, humrer Ola Skjeseth.

Alt er stengt frem til første juni. Da kommer forhåpentligvis de norske turistene igjen.

Brygga har allerede fått nytt tak.

Nå er loftet tømt, men alt i den gamle brygga er både skjevt og skakt.

Penger på bok

Han regner med å bruke 20 millioner kroner på både utvidelsen og ombyggingen. I tillegg blir den gamle telegrafen til fire leiligheter.

– Har du sprengt banken midt i pandemien for å få til dette?

– Nei, det vil jeg ikke si at jeg har gjort. Jeg har en god blanding med egenkapital og går inn med betydelige midler selv, forteller eieren.

NYTT TAK: Svinøya Rorbuer ligger i Svolvær i Vågan kommune. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Jeg har også banken med på laget. Litt penger er det også kommet fra kulturminnefondet og innovasjon Norge, sier Ola Skjeseth.

Han er ærlig på at det har vært noe fantastiske år for turistnæringen i Lofoten og at bedriften har gått bra. Spesielt 2019 var helt fantastisk.

Driveren av det populære rorbusenteret satser ikke alt på et kort.

– Jeg gjør meg ikke blakk. Jeg har penger på bok og det er veldig viktig å ha når man kommer i en slik situasjon, sier Skjeseth.

Det er ikke alle i turistnæringen som er i like heldige.

Mange selskaper jobber på spreng med å holde konkursspøkelset unna. Mange tusen er permitterte og står uten jobb.

Motstrøms

Derfor er det som skjer hos reiselivsbedriften i Svolvær litt motstrøms.

– Ja, det er det. Vi har vært veldig heldige som har hatt gode år bak oss. Det er helt rett å gjøre denne oppgraderingen nå. Det å stenge om to år og da ta den formidable oppgraderingen når turistene er tilbake, ville ha vært en stor katastrofe, sier Skjeseth.

For å unngå permitteringer er de ansatte involvert i hele byggeprosjektet.

I ARBEID: – Det er meningsfull og gøy å gjøre dette i stedet for å være permittert, sier Anders Alsvik, leder for gruppebooking ved Svinøya Rorbuer Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Anders Alsvik jobber til vanlig med gruppebookinger av turister, men i stede for å gå rundt å være permittert, er han i full sving med å renovere den nesten 200 år gamle bryggen.

– Slik det så ut i høst så var det ikke rom for å ha meg i arbeid, derfor er det deilig å ha noe fornuftig å fylle dagene med. Derfor syns både jeg og de andre ansatte at det er gøy å gjøre noe annet enn det man er vant til, sier Anders Alsvik.

– Nå er det også mulighet til å gjøre noe nå når det er så stille. Vi taper ikke ekstremt med omsetning på å gjøre dette nå. Det er en investering som vi kan tjene enda mer i fremtiden, Alsvik.

KJØKKENET: Ikke mye som ligner på et kjøkken akkurat nå. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

I 2020 ble det bevilget 724 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge til reiselivsbedrifter, en økning på 137 prosent fra året før.

Lån og tilskudd

Av de 724 millionene er 249 å betegne som ekstraordinære støttemidler fra Næringsdepartementet til omstilling i reiselivsnæringen.

De resterende 475 millionene er gitt over bransjenøytrale virkemidler.

– Midlene har i stor grad blitt brukt til omstillingsaktiviteter, det vil si til å tilpasse reiselivsproduktene til nye kundegrupper, smitteverntiltak eller nye distribusjonsformer, sier Audun Pettersen, avdelingsleder for Reiselivsutvikling i Innovasjon Norge.

– Trenden har fortsatt i år, hittil er det gitt tilsagn om 508 millioner kroner hvorav 389 millioner kroner er ekstraordinære midler fra Næringsdepartementet til omstilling av reiselivsnæringen, sier Pettersen.

De ansatte er svært viktig for Svinøya Rorbuer.

HISTORISK HANDELSTED: "Butikken" på Børsen er som å reise tilbake i tid. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– De er jo kjempeviktig og min viktigste kapital. Uten dem har jeg ingen ting. Derfor er det viktig å holde kjerne staben i sving, sier Ola Skjeseth.

Meningsfullt og gøy

– Det er viktig å få være med og det er meningsfullt og gøy. Det er et godt avbrekk og samtidig får de ansatte et eierskap til bedriften, sier Anders Alsvik, leder for gruppebooking hos Svinøya Rorbuer.

Han har god kontakt med turoperatører og har klokketro på at turistene kommer tilbake.

– Ja, det har jeg. Folk er giret på å reise nå. Om og når det vil bli de sammen mengdene gjenstår å se.

– Vi har mye kontakt med kundene våre utlandet og det står på trappene og ønsker å komme, sier Alsvik.

Planen er at spisestedet Børsen skal stå ferdig til første juni. Også eieren har klokketro på at turistene en gang kommer tilbake.

– Det vil nok tar flere år før vi komme tilbake til den normale turistsituasjonene igjen, men jeg er optimist, sier Ola Skjeseth, eier av Svinøya Rorbuer.