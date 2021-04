Antone skulle ut med søpla – ble overmannet og kastet i fengsel

– Vi er mennesker. De har blitt så vant til å behandle oss som om vi ikke er det, sier den afroamerikanske mannen, sier Antone Austin fra Los Angeles, California til den lokale TV-stasjonen KCBS.

Hendelsen fant sted 24. mai 2019, men video fra politiets kroppskameraer er nylig offentliggjort i forbindelse med den planlagte rettsaken.

Antone Austin og kjæresten ble pågrepet utenfor sitt eget hjem i Hollywood. Foto: KCBSLOCATION

I videoen ser vi to politimenn ankomme stedet. De ser Antone Austin utenfor et hus og den ene sier: «Er dette fyren?» «Trolig» svarer den andre. Når de går ut av bilen kommanderer de Austin til å snu seg rundt med armene over hodet - noe han gjør.

Ukjent mistenkt

Ifølge Austin var han bare ute med søpla da politiet rullet opp ved siden av ham.

Patruljen hadde rykket ut etter en melding om vold i nære relasjoner. Innringeren hadde vært vag og ga ingen god beskrivelse av gjerningsmann eller adresse.

Austin spør flere ganger hvorfor de pågriper ham, og politiet innrømmer at de ikke vet hvem den mistenkte er - men fortsetter pågripelsen. Selv da kvinnen som i utgangspunktet ringte etter hjelp kommer til og sier de tar feil mann, fortsetter de.

Austins kjæreste, Michelle Michlewicz (30), hørte bråket mens hun var i dusjen, og kom løpende ut i morgenkåpe. Hun blandet seg inn, og mistet badekåpen i kaoset noe som gjorde at hun var naken da hun ble arrestert.

Både Austin og kjæresten ble satt i varetekt, men ble løslatt mot kausjon etter noen timer.

Etterlyser dialog

Austin har ikke ønsket å tro at han ble pågrepet fordi han er svart, men etter de fikk offentliggjort videoopptaket ble det tydelig for ham at han ble utsatt for diskriminerende profilering.

Både han og kjæresten lurer på hvor det ble av dialog.

– Hadde de bare spurt meg hvem jeg var, kunne de funnet ut at jeg bodde der, og dette hadde vært løst på en helt annen måte, sier han.

Politiet eller påtalemyndigheten har ikke kommentert saken offentlig.

Rettssaken skal etter planen opp i oktober. Paret krever erstatning og at bedre opplæring i politiet.