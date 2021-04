De valgte en annen strategi enn Norge – slik lever de nå

New Zealand har fra starten av pandemien skilt seg ut, og valgt en annen strategi for å håndtere smitten enn de fleste andre land.

Nå lever innbyggerne tilnærmet normalt, og må følge det laveste av tre tiltaksnivåer.

Innbyggerne oppfordres til å bruke munnbind, holde avstand og til «å være klare dersom smitten dukker opp i samfunnet igjen», skriver regjeringen på sine sider.

Butikker, restauranter, barer og underholdningstilbud holdes åpne. Folk går på jobb og kan delta på idrettsarrangementer.

I slutten av mars ble den store kunst- og musikkfestivalen CubaDupa avholdt med over 120.000 deltakere.

– Gatene vibrerte av farger og musikk. Alle bare smilte fra øre til øre, danset og festet i gatene, sa festivaldirektør Gerry Paul til musikknettstedet Metal Injection.

IDRETT: Tribunene i Australia er fulle igjen og tilhengere kan heie frem sine favorittlag. Her fra Melbourne i slutten av mars. Foto: Daniel Pockett / Reuters

Tiltak over tid

New Zealand har valgt en eliminasjonsstrategi. Da bringes smitten til null i løpet av fem uker gjennom streng nedstengning, reiserestriksjoner, massiv testing og munnbindbruk. Deretter skal reiserestriksjoner hindre ny import og bevare insidensen på null.

Selv om New Zealand tidvis har hatt de strengeste tiltakene i verden, har de også hatt langt færre dager under lockdown enn andre.

Our World in Data har sammenlignet hvor lenge ulike land har levd med inngripende tiltak. Der havner New Zealand svært lavt med 22 av 100, som er det mest inngripende. Til sammenlignet havner Norge på 70.

I en artikkel på The Guardian listet helseprofessor Michael Baker ved University of Otago og Martin McKee, som er helseprofessor ved London School of Hygiene and Tropical Medicine, opp 16 grunner til at nullsmittestrategien er fordelaktig.

De hevder blant annet at den krever færre menneskeliv, og har lavere samfunnsøkonomisk kostnad, både for enkeltindivider og for næringslivet.

– Alle land bør prøve en elimineringsstrategi, mener professorene.

KLEMMER: Familiemedlemmer kan gjenforenes med klem på flyplassen i Brisbane i Australia etter landet hevet de fleste av restriksjonene i landet i desember. Foto: Dave Hunt / Reuters

Åpent

Et annet land som har valgt denne tilnæringen er Australia.

Det har vært kun vært to store smittebølger i landet under pandemien. Den første under mars i fjor og den andre på sommeren med en topp i august.

– Australia har vært svært suksessfulle med å slå ned smitten. Antallet nye bekreftede smittetilfeller hver dag er svært lavt, skriver regjeringen på sine sider.

Alle delstater utenom én jobbet seg gjennom en gjenåpningsplan i høst. Nå kan innbyggerne også i Vest-Australia, hvor det tok lenger tid å få kontroll, leve tilnærmet som normalt.

Restauranter, barer og nattklubber er åpne med 75 prosent kapasitet. Det er tillatt med arrangementer og festivaler, så lenge hver person har to kvadratmeter å røre seg på slik at man kan holde avstand. Tribunene på idrettsarrangementer er igjen fulle av tilhengere.

Ettersom både Australia og New Zealand har så lav smitte, kan innbyggerne reise karantenefritt mellom landene fra og med 14. april, melder BBC.

FOLKEFEST: LGBT-paraden Mardi Grad feires i Sydney i begynnelsen av mars. Foto: David Gray / AFP

– Neste pandemi

På en pressekonferanse om koronasituasjonen tirsdag ble helsedirektør Bjørn Guldvog spurt om det kunne være aktuelt også for Norge å velge en nullsmittestrategi inn mot sommeren slik at vi kan åpne raskere.

– Slik vi har drevet håndteringen har vi valgt en annen innretning på det. Vi har ikke vurdert det som realistisk med et linjeskifte på det nå, sa Guldvog.

Han peker på at reglene som innføres i landene som følger denne strategien er mye strengere innstramning enn den vi hadde etter 12. mars i fjor. I tillegg mener han at mange av landene som har stengt kraftig ned, ofte har sett en oppblussing i etterkant.

– Når vi planlegger for neste pandemi vil vi se på muligheten for en nullstrategi som man har lagt til grunn i andre land, sa Guldvog.

Tre strategier

Tidlig i pandemien stod myndighetene i prinsippet overfor tre hovedalternativer i håndteringen av pandemien.

En mulighet var en brems-strategi, der spredningen av pandemien blir dempet slik at helsevesenet ikke blir overbelastet, men der man likevel tillater at smitten går gjennom befolkningen. De fleste land som har valgt denne strategien har måttet innføre strengere tiltak likevel.

En annen mulighet var en slå-ned-strategi, som Norge har valgt, der målet er å slå ned pandemien og deretter holde den nede på et lavt nivå.

Den tredje muligheten var en eliminasjonsstrategi, der målet er fjerne smitten gjennom meget strenge smitteverntiltak.

Holden-utvalget mener at sistnevnte har en fordel ved at innenlandske smitteverntiltak i stor grad kan avvikles hvis strategien lykkes. Det vil imidlertid kreve svært strenge tiltak i en lengre periode for å fjerne smitten.

– I et land som Norge, med betydelig internasjonal reise- og handelsvirksomhet, vil et mål om et smittenivå tilnærmet lik null innebære vesentlige kostnader, skrev utvalget i en ny rapport.

ÅPENT: Etter smittebølgen på sensommeren kunne folk igjen gå på bar og restaurant i oktober. Her fra Nick & Nora's bar i Melbourne Foto: William West / AFP

– Krever svært lavt smittenivå

I en ny rapport utarbeidet av Helsedirektoratet og FHI mener de at valget i Norge fremover er et forsøk på eliminering og en fortsettelse av dagens strategi som har som mål å holde epidemien under kontroll på et nokså lavt nivå, som ikke overbelaster helsetjenesten.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener også at det ikke er aktuelt å gå for en eliminer-strategi nå.

– Å eliminere viruset fullstendig fra et land vil imidlertid kreve et svært lavt smittenivå i utgangspunktet med påfølgende permanent stengning av alle grenser. Samtidig må man sannsynligvis ha svært strenge karantenetiltak for de få personene som unntaksvis slippes inn i landet, slik det praktiseres i blant annet New Zealand, sier han.

Nakstad sier at det har vist seg mulig å holde smittetallene nær null i land i Sør-Øst-Asia som klarer seg uten utenlandsk arbeidskraft og der innbyggerne i liten grad har familie eller arbeid i ulike land som krever reiseaktivitet.

– Slik er det ikke i Norge. Likevel bidrar den obligatoriske testingen, registreringen og karanteneringen ved innreise til at svært få smittetilfeller nå spores ut av landet, sier Nakstad.

Andre land som har praktisert eliminer-strategien er Kina, Taiwan, Vietnam, Cambodia, Laos, Mongolia og Singapore. Landene er ulike når det kommer til geograf, innbyggertall, ressurser og styre.