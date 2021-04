Kobles til toppklubber: – Vi må kjempe for å beholde Sander

Paul Heckingbottom ble i juli i fjor ansatt av Chris Wilder for å lede Sheffield Uniteds U23-lag. Åtte måneder senere fikk han en forespørsel om å ta over det midlertidige ansvaret for førstelaget, da mannen som ansatte ham hadde fått sparken.

– Jeg hadde en U23-kamp den dagen, så det kom som en overraskelse. Det var en tøff situasjon jeg ikke ønsker å gjenta med det første, det er helt sikkert, sier Heckingbottom til TV 2 og fortsetter:

– Det har vært en rar måte å ta over jobben på og noe ingen egentlig ønsket. Det var triste nyheter og det har vært en vanskelig sesong. Det har vært tøft for meg og alle andre, men vi må holde fokuset og se framover mot det som er igjen av sesongen.

Etter at 43-åringen tok over ansvaret i midten av mars har Sheffield United tapt tre av tre kamper, og laget ligger fortsatt desidert sist i Premier League med fattige 14 poeng på 30 kamper.

– Miljøet var trist da jeg kom inn, det kan vi ikke skjule. Det er ikke noe galt med å føle det på den måten, men nå handler det om å komme ut av det, gå på med friskt mot og prøve å få smilene tilbake. Det er den eneste måten vi kan gå framover på, forklarer Heckingbottom.

– Må kjempe for å beholde Sander

En som ikke har kunne bidratt de siste månedene, verken for Wilder eller Heckingbottom, er Sander Berge. Nordmannen pådro seg en muskelavrivning i møtet med Manchester United 17. desember i fjor.

– Han jobber godt og er tilbake på gresset sammen oss der han gjør mye rehabilitering. Han er med på deler av treningene, som oppvarmingen, pasningsøvelser og den taktiske biten. Han bygger seg fortsatt opp mot toppformen, men vi må være forsiktig etter den skaden, sier Heckingbottom.

Håpet var at den norske midtbanestjernen skulle være tilbake på banen i løpet av april. Det skal holde hardt, ifølge Sheffield United-sjefen.

SKADET: Sist gang Sander Berge var i aksjon for Sheffield United var mot Manchester United i desember. Foto: Peter Powell

– Vi snakker fortsatt om uker. Det er først når han kan delta hundre prosent i treningene og prestere på det nivået som kreves, at Sander og det medisinske teamet virkelig finner ut hvor han står. Han er i et veldig kontrollerende miljø for øyeblikket, med tanke på hva han gjør. Det er først når han er tilbake i trening på lik linje som alle andre at vi virkelig får testet ham, sier Heckingbottom.

Med et Sheffield United som styrer mot nedrykk og Championship, har spekulasjonene rundt Berges framtid i klubben blitt mange de siste månedene. 23-åringen har vært linket til flere toppklubber, deriblant Arsenal og Liverpool. Heckingbottom er på sin side klar på at han skal gjøre alt i sin makt for å beholde Berge på Bramall Lane.

– Som en som bryr seg om Sheffield United må jeg si at vi må kjempe for å beholde Sander. Han er en stor del av framtiden til denne klubben. Klarer vi å holde troppen samlet neste sesong har vi en bedre sjanse for å rykke opp på første forsøk, og det er noe alle ønsker, sier han, før han legger til:

– Men vi er stadig i Premier League og han er en Premier League-spiller, så de samtalene er for en annen dag. Både vi og Sander ønsker å kjempe til siste slutt for å overleve i Premier League.

Hyller Wilder

Mannen fra South Yorkshire er ikke ukjent med rollen som midlertidig manager. I 2015 fikk han tok han over ansvaret for favorittklubben Barnsley, da daværende manager Danny Wilson fikk sparken. Han fikk så samme rolle på ny, i samme klubb, året etter. Heckingbottom ble ansatt på permanent basis etter at han ledet klubben til opprykk til Championship. I 2018 gikk han videre til Leeds.

TØFF START: Paul Heckingbottom har tapt sine tre første kamper som Sheffield United-sjef. Foto: Ben Stansall

– Jeg er vant til denne situasjonen fra tidligere roller, så sånn sett går det greit. Vi ble enig om at jeg skulle hjelpe til på kort sikt og jeg er fornøyd med å gjøre det så lenge klubben ønsker at jeg skal gjøre det. Samtidig kom jeg hit for å jobbe med U23-laget, som er en jobb jeg virkelig liker. Jeg måtte sørge for at den jobben var trygg for meg, før jeg forpliktet meg til dette, sier han.

Heckingbottom legger allikevel ikke skjul på at det er spesielt å ta over førstelagsansvaret etter en klubbmann som Chris Wilder.

– Det er kanskje det vanskelige. Man skal gå i fotsporene til noen som har vært klubbens leder i fire-fem år og som har hatt udiskutabel suksess. Han har tatt klubben fra League One til Premier League. Jeg ser på han som en venn og han var en av de viktigste årsakene til at jeg ønsket å jobbe i denne klubben. Det har vært tøft for meg personlig, men det gjelder også for spillerne, støtteapparatet og supporterne. Alle har følt på dette og det har vært en rar posisjon for meg å gå inn i, sier han.