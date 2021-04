La Liga-ekspert tror Haaland vil passe inn i Barcelona

Spekulasjonene rundt Erling Braut Haalands fremtid virker å være endeløse.

Forrige ukes Spania-besøk Alfie Haaland og superagent Mino Raiola, satte fyr på spekulasjonene om at Barcelona eller Real Madrid kan bli Haalands neste stoppested.

Alfie Haaland og Mino Raiola i Barcelona

TV 2s La Liga-ekspert, Guillem Balagué, tror begge de to klubbene som ble avlagt en visitt ville kledd kraftspissen.

– Jeg er overbevist om at Erling Braut Haaland kan spille i hvilken som helst klubb, sier Balagué.

Han foreslår Haaland i en liknende rolle som Cristiano Ronaldo hadde i Madrid, hvor linken til Karim Benzema var en suksessfaktor.

La Liga-eksperten mener imidlertid jærbuen også kunne passet i storklubben lengre øst i landet.

– Ulikt enkelte i Catalonia, mener jeg også han kunne passet i Barcelona. Det er et lag hvor spissen må bevege seg og ha en del ballkontakt, for å skape rom for andre. Den egenskapen har Haaland, sier Balagué, og peker på Haalands egenskaper som sterk og svært hurtig.

Et åpenbart spørsmål som dukker opp når Haalands eventuelle klubbskifte diskuteres, er hvordan det skal finansieres.

– Spørsmålet er ikke hvor han kan spille, men hvordan en klubb kan skaffe pengene til å kjøpe ham, sier Balagué, og fortsetter:

– Dortmund kan komme til å be om opp til 150 millioner euro for ham i sommer. Jeg er usikker på om noen av de spanske klubbene har de pengene

Eksperten mener situasjonen kan endre seg dersom Lionel Messi forsvinner fra Barcelona.

– Dersom Messi blir i Barcelona, slik Barcelona ønsker seg, vil de nok likevel prøve å skaffe midler til å kjøpe Haaland. De vil trolig låne enda mer penger, sier Balagué, som peker på at Barcelona allerede har over en milliard Euro i gjeld.

På spørsmål om han tror Haaland vil gå til en spansk eller en engelsk klubb, svarer Balague slik:

– For spillere som er vokst opp under de spanske toppklubbenes storhetstid, har Barcelona og Real Madrid uten tvil en egen aura. Pengene er utvilsomt i Premier League!