Trikk mot bil i Oslo - en person til sykehus

Nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke mellom en trikk og bil i Dronning Eufemias gate.

Operasjonsleder melder om store materielle skader.

Det var en person i personbilen. Vedkommende behandles av ambulanse på stedet, og vil kjøres til sykehus. Snakk om mulig hodeskade, opplyser politiet.

Innsatsleder Nicolai Backe-Henden. Foto: Kasper Frøjd/TV 2

Trikken som stod midt i krysset er nå fjernet, men trafikken i retning Oslo S er fortsatt sperret.

Innsatsleder Nicolai Backe-Henden sier at det er for tidlig å konkludere med skadeomfang på fører av personbilen, men opplyser at ingen på trikken ble skadd.