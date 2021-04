Suspenderer autograf-dommeren

Den rumenske dommerkomiteen har bestemt at assistentdommeren Octavian Sovre, som spurte Erling Braut Haaland om autograf etter tirsdagens Champions League-kamp mellom Manchester City og Borussia Dortmund, ikke vil være en del av dommerteamet Hategan den nærmeste tiden.

Det var i spillertunnelen på Etihad at Sovre ventet på Haaland for å sikre seg jærbuens autograf.

Assistentdommeren fikk kritikk for episoden.

– Dette er rett og slett uakseptabelt. Dette er et spørsmål om verdigheten. Ikke glem antall TV-kameraer under UEFA-kamper. De fanger alt, skrev Uefas dommersjef Roberto Rosetti i en intern e-post.

I etterkant avslørte den rumenske avisen Gazeta Sporturilor grunnen til autografjakten.

I mer enn fem år har Sovre hjulpet et senter i Bihor-regionen for barn og voksne med alvorlige former for autisme. Senteret finansieres av donasjoner og gaver, som selges på en årlig auksjon, skriver avisen.

– Jeg kan ikke beskrive hvor mye Octavian har hjulpet oss i mange år, sier Simona Zlibut, som leder foreningen bak senteret, til Gazeta Sporturilor.

Simona Zlibut forklarer at hun og Sovre har kjent hverandre i mange år. De var tidligere kolleger i en barnehage. I tillegg kommer begges foreldre fra den lille rumenske byen Sanmartin, forteller hun.

– Vi vet at vi ikke kan finansiere dette på noen annen måte. Hvis jeg ringte og ba om penger, ville nesten ingen stolt på å donere, men når det er for gjenstander, t-skjorter, malerier, autografer og bilder som blir lagt ut på auksjon, byr folk. Vi bruker pengene som kommer inn på behandlinger for de med autisme, forklarer Simona Zlibut.