Jusprofessor reagerer: – Det er drøyt. Likhet for loven går begge veier

Da politiet redegjorde for beslutningen om å bøtelegge statsminister Erna Solberg for brudd på smittevernsloven, la de vekt på Solbergs rolle som statsminister.

«Selv om loven er lik for alle, er ikke alle like. Solberg er landets fremste tillitsvalgte. (...) Det vurderes derfor som riktig å reagere med straff, for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene» står det i begrunnelsen.

Fakta om saken * Statsminister Erna Solberg er ilagt et forelegg på 20.000 kroner for sin rolle i å gjennomføre middagen på Hallingstuene på Geilo fredag 26. februar. * Politiet begrunner det med at det er riktig å reagere med straff for å opprettholde publikums tillit til smittevernreglene. * Solberg deltok selv ikke i denne middagen i Hallingstuene, men politiet mener hun var med på beslutningen om at familien skulle spise ute, at hun kjente til hvor mange som skulle delta og valgte selv hvilken restaurant de skulle bestille bord på. * For Solbergs ektemann Sindre Finnes er saken avgjort med påtaleunnlatelse. Det betyr at straffansvar er konstatert, men det ilegges ingen reaksjon. * For restauranten Hallingstuene er saken henlagt. * Politiet har konkludert med at sammenkomsten med Solbergs familie i en leid leilighet lørdag 27. februar ikke anses som en straffbar overtredelse av forskriften. Politiet mener det er tilstrekkelig uklart om de gjeldende reglene kan omfatte denne sammenkomsten. (NTB) (NTB)

Ektemannen slapp straff

Solbergs ektemann, Sindre Finnes, slapp med en påtaleunnlatelse, selv om ekteparet arrangerte bursdagsfeiringen sammen, og Finnes stod for gjennomføringen på fredagskvelden da Solberg måtte på sykehus.

Jussprofessor Stig Harald Solheim ved Universitetet i Tromsø reagerer på at det gjøres forskjell mellom Solberg, Finnes og de øvrige gjestene.

– Politiet gjør en riktig og klok vurdering av Erna Solbergs rolle og straffbarhet for restaurantbesøket. Allmennpreventive hensyn gjorde det nødvendig å reagere med bot i dette tilfellet, skriver han i en epost til TV 2.

Han mener det er overraskende at Sindre Finnes slipper unna med en påtaleunnlatelse og at de øvrige gjestene slipper noen form for reaksjon.

Han forklarer at beslutningen kan begrunnes i opportunitetsprinsippet. Opportunitetsprinsippet betyr at påtalemyndigheten, etter en skjønnsmessig vurdering, kan unnlate å føre videre en sak selv om alle vilkår er til stede.

– Drøyt

Jussprofessor ved Universitet i Bergen, Hans F. Marthinussen, mener også det er påfallende at statsministeren og hennes ektemann får ulik sanksjon.

«Herregud, Solberg bøtelegges FORDI hun er statsminister. Det er drøyt. Likhet for loven må gå begge veier. Ellers synes jeg politiet vurderte dette klokt,» skriver han på Twitter.

Fornuftig at de konkluderer med for uklare regler når det gjelder middagen på lørdagen. Der er mange jurister uenige, og reglene uklare. Klokt om at man ikke skal straffe uten videre. At Solberg straffes hardere enn Finnes er uforståelig. — Hans F. Marthinussen (@HFMarthinussen) April 9, 2021

– Jeg syns det er noe pussig at Solberg straffes hardere enn Finnes når det er Finnes som har hovedansvar for å gjennomføre arrangementet, sier Marthinussen til NTB.

Han etterlyser en bedre begrunnelse fra politiets side.

– Det er noe merkelig når medvirkeren straffes så mye hardere enn hovedmannen, sier han.

Medvirkning

Solheim i Tromsø reagerer sterkere på begrunnelsen til at de øvrige gjestene slipper noen som helst reaksjon.

– Disse burde etter mitt skjønn også fått en reaksjon i form av påtaleunnlatelse, ikke frifinnes fordi det er uklart om deltakelse på et ulovlig arrangement er straffbart. Etter mitt syn rammes det av medvirkningsansvaret, skriver han.

Han mener dette vil få uheldige ringvirkninger når politiet skal håndheve den nasjonale koronaforskriften i andre tilfeller.

Politiet rundt om i landet har bøtelagt fattige studenter og andre for brudd på samme smittevernsregel som statsministeren, samt deltakelse på fester hvor det er for mange tilstede. Signaleffekten ved å henlegge sushimiddagen på lørdagskvelden i leiligheten på Geilo, kan derfor være problematisk.

– Politiet vurdering av sushimiddagen, som henlegges fordi det etter politiet syn er uklart om en leid leilighet ikke anses som et «lokale» i forskriftens forstand. Her synes politiet vel mye påvirket av diskusjonen rundt dette etter statsministerens bursdagsfeiring ble kjent, mener Solheim.

– Etter mitt skjønn omfatter den nasjonale forskriften også denne type lokaler. Men det er jusekspertene uenige om, sier han

Grunnloven

Alf Petter Høgberg, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, mener saken viser at politiet ikke har forstått innholdet i Grunnlovens paragraf 98, første ledd.

«Det å være statsminister har ingenting med et eventuelt brudd på koronaforskriften å gjøre, så ingen relevant forskjell som begrunner strafferettslig forskjellsbehandling er påpekt», skriver Høgberg i et innlegg på Facebook.

I innlegget stiller Høgberg seg også spørrende til at restaurantbesøket defineres som et arrangement.

Krever innsyn

Etter at statsminister Erna Solberg (H) ble ilagt et forelegg på 20.000 kroner, ber Ap om fullt innsyn i dokumenter om saken.

VG har tidligere skrevet om dokumenter sendt mellom departementer rundt saken, som offentligheten ikke har fått innsyn i.

– Nå forventer jeg at offentligheten får innsyn i de hemmeligholdte regjeringsdokumentene knyttet til denne saken. Begrunnelsen for å ikke gi innsyn var at Statsministerens kontor (SMK) ikke ville forstyrre en pågående etterforskning. Nå som etterforskningen er over, forventer jeg at Solberg setter en stopper for hemmeligholdet, sier stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap).