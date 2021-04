Frykter for neshornene fordi turistene uteblir

Safariturismen er hardt rammet av koronapandemien. Det fører til at mange neshorn er ubeskyttet og i fare for ulovlig jakt.

– Vi er faktisk på randen av konkurs. Vi strever med å betale regningene våre. I løpet av koronaperioden har vi dessverre vært nødt til å nedbemanne, forteller Jaco Muller til Sky News.

Han er oppdretter og har Namibias største bestand av stumpneshorn i sin park.

Safariturismen er veldig viktig for økonomien i Namibia. Nesten to millioner turister var forventet å besøke Namibia i 2020, før den internasjonale reisingen fikk en bråstopp med pandemiutbruddet.

Mange namibiere jobber med turisme, men de sviktende inntektene det siste året har ført til nedbemanninger.

Patruljerer mot krypskyttere

Krypskyttere er regnet som den største trusselen mot neshorn i Namibia. Det har vært en nedgang i antall neshorn som har blitt drept de siste årene. Økt patruljering fra viltvoktere, både til fots og i helikopter, har vært hovedgrunnen.

Nå som flere parker må si opp viltvoktere, frykter dyrevernere at den ulovlige jakten skal bli enklere for krypskyttere.

– Vi må trekke oss ut fra enkelte parker på grunn av den økonomiske situasjonen. Dermed er neshornene enkle mål. Vi er veldig bekymret for at krypskytingen snart vil øke igjen, sier Salmon Vermaak, grunnleggeren av Safari Wildlife Protection, til Sky News.

Hornene selges illegalt

Neshornene blir jaktet på grunn av sine karakteristiske horn. De er laget av keratin, det samme som menneskers hår og negler.

Hornene er ettertraktet for bruk i tradisjonell kinesisk medisin, til tross for at det ikke finnes noen dokumentert effekt. De blir også brukt til luksusartikler og som statussymboler.

BESLAGLAGT: Disse hornene skulle selges i Filipinene. Foto: TED ALJIBE

Dyreverneren Annette Oelofse, har tatt hånd om neshornkalver i Namibia i 26 år. Mange av dem var etterlatt til seg selv fordi krypskyttere drepte mødrene.

– Det gjør meg rasende at noen kan ta et så verdifullt liv, bare for å få litt støv, forteller hun til Sky News.

Verdien på hornene er enorm på det illegale markedet. Kiloprisen skal være på rundt 60 000 dollar per kilo, eller over 500 000 kroner. Et stort horn kan dermed ha en verdi på flere millioner.

Namibia er hjem til 90 prosent av verdens spissneshorn og bare dets nabo Sør-Afrika har flere stumpneshorn. Landet er derfor veldig sentralt i kampen for å redde de majestetiske dyrene.