Misfornøyd Solskjær: – Under våre ambisjoner

Det har gått over et halv år siden Manchester United ble fullstendig ydmyket av Tottenham på Old Trafford. 1-6 tapet mot José Mourinhos menn i oktober sitter stadig i, forteller Ole Gunnar Solskjær.

– Jeg tror spillerne husker den kampen med mye smerte. Vår profesjonelle stolthet ble såret. Måten vi tapte på var ikke oss eller laget vårt verdig, og det vet vi. Vi ga oss selv en vanskelig kamp med det røde kortet. Oppkjøringen vår var kort og vi hadde ikke den standarden som kreves, men vi var så dårlige. Jeg er ganske sikker på at vi får se noen spillere som ønsker å bevise at vi er bedre enn det, sier Solskjær til TV 2.

For det ble brutalt i sesongens første møte mellom de to klubbene. Etter at Anthony Martial ble utvist på stillingen 1-2, kollapset Manchester United totalt, og etter en svak sesonginnledning sto Solskjærs mannskap med tre poeng etter like mange kamper. Mye har derimot skjedd siden Tottenham besøkte Nord-England knappe tre uker inn i sesongen.

– Det vi har forbedret mest siden da er vårt fysiske nivå, siden vi var ikke i nærheten av det nivået de var på. Det var vår tredje kamp, vi var ikke i nærheten og vi ble lurt inn i et rødt kort. Vi må være klar over at vi ikke kan reagere på den måten. Vi vet at det vil være opphetede situasjoner og vi har lært mye fra det. Jeg er sikker på at vi vil levere en bedre prestasjon denne gangen, slår Solskjær fast.

Ikke fornøyd

Selv om 48-åringen har sett sitt mannskap løfte seg betraktelig siden den gang, innrømmer Solskjær at han ikke er fornøyd med klubbens nåværende tabellplassering. Med åtte kamper igjen av sesongen ligger de røde djevlene på en andreplass, 14 poeng bak byrival Manchester City.

– Vi burde aldri være fornøyd med en andreplass i Manchester United, og det kommer vi aldri til å være. Vi vet hva denne klubben er kapabel til. Jeg har vært her i en stund nå og det har tatt tid før vi har kommet i denne posisjonen, sier Solskjær og legger til:

– Forhåpentligvis kan vi bli bedre neste sesong, for dette er under våre ambisjoner.

Manchester United reiser til møtet mot Tottenham i London med en god opplevelse fra Spania i bagasjen. Torsdag slo de Granada 2-0 i den første kvartfinalen i Europaligaen. Søndag skal de prøve å stoppe toppscorer Harry Kane.

TOPPSCORER: Premier League-toppscorer Harry Kane har stått for 19 scoringer så langt denne sesongen. Foto: Shaun Botterill

– Man forbereder seg selvfølgelig når man møter en av de beste spissene i europeisk fotball. Jeg tror alle som spiller mot Tottenham eller England kjenner til Harry Kanes kvaliteter. Vi forbereder forsvarerne på alle motspillerne og den sesongen Son og Kane har hatt, har blitt en av Tottenhams styrker, påpeker Solskjær, vel vitende om at duoen totalt har stått for 32 Premier League-scoringer denne sesongen.

Usikker framtid for Cavani

Et av Uniteds farligste angrepsvåpen, Marcus Rashford, er derimot usikker til søndagens kamp. 23-åringen sliter med en vond fot, men rakk å notere seg for en scoring før han forlot banen mot Granada.

– Jeg tror ikke man trenger å være bekymret for Rashfords helse. Han er en atletisk, frisk og sterk gutt. Han kan ta vare på seg selv, men man håper selvfølgelig at man kommer til et tidspunkt der han ikke trenger å spille hver kamp og hvert minutt, sier Solskjær, og legger til at både Rashford og Luke Shaw må vurderes inn mot kamp søndag.

Et av alternativene på topp for Manchester United er Edinson Cavani. Storscoreren fra Uruguay har kun startet ti Premier League-kamper denne sesongen og nå bekrefter Solskjær at 34-åringens framtid på Old Trafford er uavklart.

USIKKER FRAMTID: Edinson Cavani har fortsatt ikke bestemt seg for om han ønsker å fortsette på Old Trafford. Foto: Jon Super

– Jeg holder kontakten med «Edi» og vi har en åpen dialog. Han er fortsatt usikker på hva han ønsker å gjøre neste sesong, noe jeg forstår. Det har ikke vært et enkelt år, verken for ham eller resten av verden. Han trenger tid til å bestemme seg, sier Solskjær.

Kontrakten til Cavani strekker seg ut inneværende sesongen, med opsjon på ett års forlengelse. Uansett hva framtiden bringer føler Solskjær seg trygg på at sør-amerikaneren vil vise seg fram i siste del av sesongen.

– Jeg er veldig sikker på at vi får en god versjon av Edinson. Han vet at det er nå det gjelder. Vi kjemper for Europaliga-trofeet og vi kan se målstreken i ligaen. Det er bare åtte kamper igjen og man tenker på hvor man ender opp. Han har vært så positiv og han er en flott spiller å ha i gruppa. Han har jobbet hardt for å bli frisk og forhåpentligvis klarer vi å holde han frisk de neste 6-7 ukene, avslutter kristiansunderen.