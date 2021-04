Duket for black metal-fotball i Sogndal: – Vi er litt gale

Forholdet mellom fotball og musikk er ikke til å komme unna. Manchester City har Liam Gallagher og Oasis, Liverpool har The Beatles og West Ham har Iron Maiden – og Sogndal, de har Vreid.

Logoen til bandet skal nemlig sole seg på drakten til de sorte og hvite når de stiger ut på Fosshaugane Campus kommende sesong.

Vreid-logoen på Sogndaldrakten. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Bandet, bestående av sogndøl-kvartetten Jarle «Hváll» Kvåle, Jørn «Steingrim» Holen, Sture Dingsøyr og Stian «Strom» Bakketeig, synger på sognemål og engelsk, og har tekster som omhandler Den Kalde Krigen.

Innenfor norske landegrenser er ikke Vreid spesielt kjent for mannen i gata, men internasjonalt nyter disse gutta stor respekt i black metal-miljøet. De kan skilte med konserter i en rekke europeiske land, og står oppført med mer enn 200 konserter.

Forrige oktober hadde de en online-konsert på sin YouTube kanal som genererte over 140 000 seere, der mennesker fra over 40 forskjellige land fulgte med. Sekvensen kalte de «In the mountains of Sognametal».

Bassist i Vreid, Jarle Kvåle, kunne ikke tro det når forslaget fra Sogndal kom.

VREID: (Fra venstre): Stian Bakketeig, Jørn Holen, Sture Dingsøyr og Jarle Kvåle. Foto: Haakon Maeland

– Vi ble litt satt ut når forslaget kom. Det er helt fantastisk å ha en klubb som er så leken og eventyrlysten som tørr å gjøre andre ting enn alle andre.

Logoen har fått plass ved siden av Sogndal-emblemet, midt på drakten.

– Hva sier dette om Sogndal som klubb og bygd?

– Det sier det meste. Klubben er en uredd pionér som tørr å gjøre ting på en annerledes måte, og sette pris på hverandre. For oss er jo fotballen det vi har vokst opp med. Fosshaugane og området er der vi brukte all vår tid som unger. Å få logoen på drakta er en stor ære, sier Kvåle.

Jarle Kvåle, bassist i Vreid, poserer i Sogndals nye drakt der bandet hans er representert. Foto: Håvard Nesbø

Trommeslager i bandet, Jørn Holen, forteller at de har en fanskare som i tillegg til musikk, interesserer seg i stor grad for fotball.

– Vi opplever når vi er på turné at det er utrolig mange som vil diskutere fotball, så det er ikke noe tilfeldighet.

Holen håper Vreid-logoen på drakta vil utløse en spesiell ting for klubben.

– Jeg håper de rykker opp.

Barndomskompiser

Erik Bakke har 27 landskamper for Norge og var englandsproff i perioden 1999-2006. I 2015 vendte han hjem til Sogndal og ble ansatt som hovedtrener for klubben.

Han og flere av medlemmene i Vreid har kjent hverandre nesten hele livet.

– Jeg kjenner de jo godt fra før. Jørn, Jarle og meg vokste opp sammen, gikk i samme klasse og spilte masse fotball i barndommen. Spesielt Jarle har jeg vært mye med på fritiden. Det er mange gode minner som sitter igjen med gutta.

Fra venstre: Eirik Bakke, Jørn Holen, Vegard Bakken, Jarle Kvåle og Terje Bakken. Foto: Privat

Den tidligere Leeds-spilleren sier det ikke kunne vært bedre ambassadører for Sogndal enn Vreid.

– De er gode representanter for klubben. Jarle, Jørn og Stian er herifra, og Sture er fra litt lenger oppe i dalen, men de har alle sterk tilhørighet til Sogndal. Det er morsomt at vi kan ha de på drakta. De har jobbet hardt for å komme ditt de er nå, sier Bakke med et smil.

– Vi er litt gale i Sogndal

De fleste er kjent med You'll Never Walk Alone som runger over Anfield Road før Liverpool entrer gressmatten - eller Oasis-vokalist, Liam Gallagher, sitt lidenskapelige forhold til Manchester City.

Selv om ingen av disse klubbene har gått så langt som å trykke logoen til bandet på drakten, ser Bakke klare likhetstrekk.

I norsk sammenheng er nok dette ganske unikt. Eirik Bakke

– I norsk sammenheng er nok dette ganske unikt, men det er jo klubber i England som har band tett knyttet til seg. Vreid-gutta er jo enormt fotballinteresserte og følger tett med på Sogndal. Det er her de har hjertet sitt. Dette er noe begge parter har lyst til å være med på. Det er en vinn-vinn sitasjon, sier den tidligere landslagsspilleren.

– Er du stolt?

– Jeg er veldig stolt. Det er utrolig fine karer, og vi har hatt det mye gøy sammen. Forhåpentligvis blir det også gøy på fotballbanen i år slik at vi kan ta steget opp.

Eirik bakke er stolt av samarbeidet med Vreid. Foto: Håvard Nesbø

Bakke håper at Vreid-logoen på drakten vil gi spillerne et ekstra gir.

– Jeg vil ha galskap på banen. Vi er jo litt gale her i Sogndal, sier Bakke og legger til at han håper det nå blir endring i garderobe-musikken.

– Spør du meg, kan vi godt spille Vreid-låter istedenfor det som blir spilt der inne nå, sier 43-åringen med et smil.

Supertalentet håper på symbolsk effekt

Sogndal-juvel, Sivert Heggheim Mannsverk (18) ble årets spiller i OBOS-ligaen i fjor og er spådd en lysende fremtid. Han deler Bakke sitt håp om heavy metal-fotball, og håper det kan bli noe symbolsk når de skal ut i krigen på gressmatten.

– Det blir ekstremt kult å ha Vreid-logoen på drakta. Jeg kjenner godt til Vreid, og vet hva de står for.

Han tror sogndølingene i bygda vil synes samarbeidet er helt topp.

Sivert Heggheim Mannsverk synes samarbeidet mellom Vreid og Sogndal er fantastisk. Foto: Håvard Nesbø

– Jeg tror folk kommer til å synes det er stas at folk fra Sogndal er med å støtter klubben. Det viser jo bare det samholdet som er i bygda.

Daglig leder, Rasmus Mo, var mannen som tok initiativet til samarbeidet, og sier var en «no brainer».

– Vi må bruke de mulighetene vi har til å bygge hverandre opp. Sogndal må gjøre litt andre ting og være litt uortodokse for å få blest. Det handler om å ta vare på de mulighetene vi har, men med de premissene som er gitt oss. Det er jo ingenting som tilsier at vi ikke skal få det til i Sogndal, sier Mo.