Gigantenes Haaland-jakt får økonomene til å sperre opp øynene

Kampen om signaturen til Erling Braut Haaland virker for alvor å være i gang.



1. april startet Jæren-guttens rådgivere, pappa Alfie Haaland og agent Mino Raiola, på en sjelden rundtur i Europa for å sjekke ut potensielle beilere.

Og turen startet ikke med hvem som helst: Møtene med de spanske gigantene Barcelona og Real Madrid ble nøye dekket av hele verdenspressen.

– Jeg er overbevist om at Erling Braut Haaland kan spille overalt. Han kan bli den nye Cristiano Ronaldo for Real Madrid. Men jeg er også, ulikt enkelte i Catalonia, overbevist om at han kunne spilt i Barcelona. Problemet er ikke hvor han skal gå, men hvordan noen av dem skal få pengene til det, sier TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balague.

For det kan bli utfordringen for spesielt økonomisk pressede Barcelona.

Skylder enorme summer

Få har mer kjennskap til klubbens finansielle situasjon enn økonomen Marc Ciria. Han var faktisk finansiell rådgiver for nåværende Barcelona-president Joan Laporta så sent som i 2015.

TETT PÅ LAPORTA: I 2015 var Marc Ciria finansiell rådgiver for Barcelona-president Joan Laporta. Foto: elguionistapedro

– Barcelona har for øyeblikket over 1200 millioner euro i gjeld. Men det er ikke hovedproblemet. Hovedproblemet er hvilken type gjeld det er. Barcelonas problem er at gjelden på kort sikt er veldig høy, forklarer Ciria.

Ifølge han står klubben overfor en voldsom gjeldsutfordring som må løses allerede i juni.

– Gjelden er så høy at den på kort sikt kan nå 700 millioner euro. Og da må alt av lønninger, skatter og avgifter. Og akkurat nå, så har ikke Barcelona pengene som skal betales i juni, mener Ciria.

Hans påstander støttes av Marc Merchén som står bak businessplattformen 2Playbook som har fokus på fotball. Han er også grunnlegger av Palco 23, den mest innflytelsesrike nettsiden om sportsbusiness i Spania.

– Bare i 2020-2021-sesongen ser Barcelona ut til å gå på et tap på 100 millioner Euro. Det kommer i tillegg til tapet de hadde på 97 millioner Euro forrige sesong, sier Merchén.

Mener Haaland kan starte ny æra

Med andre ord er det ikke bare sportslig at Barcelona har utfordringer for tiden. Økonomisk er det liten tvil om at den spanske giganten må gjennom en omveltning.

– I jakten på å signere spillere som Coutinho og Demebelé gikk Barcelona for korttiddslån for å finansiere lengre kontrakter. Den forretningsmodellen var en feil som Barcelona lider for nå. Jeg tror Barcelona må kutte spillerlønnningene med 30-40 prosent for å komme ned på et fornuftig kostnadsnivå, sier Marc Ciria.

Marc Merchén mener det ikke hjelper allverden å kvitte seg med spillere som Coutinho, Demebelé og Antoine Griezmann - fordi Barcelona da trolig uansett vil dekke litt av lønnen.

– Hvis de skal hente Haaland, så tror jeg de må selge egneproduserte Barcelona-gutter som Pedri eller Ansu Fati. Men selv før det skal skje, tror jeg Barcelona må forandre på mye før de skal tenke på å hente en ny stjerne i sommer, sier Merchén.

ØKONOMI-EKSPERT: Marc Merchén har spesialisert seg på sportsøkonomi. Foto: Elguionista Pedro

Tror interesse kan presse prisen opp

I motsetning til en del andre storklubber, som har rike eiere, er Barcelona en medlemsbasert klubb. Det gjør at klubben ikke kan hente inn mye penger fra en eier på kort varsel.

Likevel er Barcelona med i Braut Haaland-jakten. Men det ville de kanskje vært uansett, mener Marc Merchén.

– Det har skjedd tidligere at du har sett at Barcelona og Madrid bare deltar i jakten på en spiller for å presse prisen på spilleren opp. På den måten blir det veldig dyrt for konkurrenten som skal kjøpe ham, mener Merchén.

Han snakker ikke om Haaland-saken konkret, men mer generelt.

I det hele tatt er det liten tvil om at de fleste klubbene i Europa vil jakte Haalands signatur. Men at de spanske klubbene skulle være med i jakten, gitt de økonomiske utfordringene de står overfor, mener altså spanske fotballøkonomer er litt overraskende.

– Samtidig kan man snu på det: Spillere som Haaland, Messi, Neymar... Det er jo spillere som kan føre til inntekter for klubben din, sier Marc Ciria.