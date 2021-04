Lene Alexandra om smellen: – Jeg skjønte ikke hvor sliten jeg var

Det er mange som har kjent på frustrasjonen med stengte treningssentre og hjemmekontor. Det har også God kveld Norge-programleder, Dorthe Skappel. Nå vil hun ta grep og har invitert livsstilscoach, Lene Alexandra Øien på skitur.

Mens snøen laver ned over Skullerudsdumpa i Oslo, stotrer Skappel seg bortover på splitter nye langresski, hun har nemlig ikke stått på ski på mange år. Det har heller ikke den tidligere fitnessdronningen.

Lene Alexandras hemmelige treningstips

Viktig å bevege seg

Under korona-pandemien har vi blitt tatt ut av hverdagen og mange har fått en inaktiv livsstil. Øien presiserer at det er viktig å komme seg ut og være i bevegelse.

– Det er utrolig viktig. Det går utover den psykiske helsen vår.

Til tross for en annerledes hverdag har Øien hatt tid til å skrive treningsboken, «Sterkere på 12 uker». Med den håper 39-åringen at hun kan inspirere mennesker til å lykkes med sine mål.

– Jeg tror alle har et enormt potensial, og at du kan få den kroppen du drømmer om og å bli sterkere på alle måter ved å jobbe målrettet og dedikert for å nå målene du setter deg, skriver hun i en pressemelding.

Endret image

For mange er 39-åringen mest kjent som glamourmodellen som poserte halvnaken i magasiner og jenten som kom med sangen «My boobs are ok».

Selv om det er over ti år siden hun var glamourmodell, henger stempelet fremdeles over Øien.

– Jeg har jobbet med trening og coaching i ti år, hjulpet mange mennesker. Men noe henger igjen i fortiden og det er ikke noe jeg kan noe for, sier hun og fortsetter:

– Det eneste jeg kan gjøre er å være meg selv, og det gjør jeg jo. Jeg har gått videre, selv om noen velger å bli i fortiden. Alt det jeg har gjort, har gjort meg til den jeg er i dag, det er min styrke.

Omfattende terapi

Når Skappel stiller spørsmål om hva som gjør henne sårbar, tar hun en kort pause før hun svarer:

– Det er noe jeg har tenkt på veldig mye det siste året.

Øien forteller at hun går i omfattende terapi, både gruppeterapi og individuell-terapi for traumatiske opplevelser tidligere.

– Dette med sårbarhet er veldig viktig i forhold til relasjoner. Som igjen er noe av det viktigste for vår livskvalitet. Det å tørre å snakke om det som er utfordrende skaper en connection, forklarer hun.

Kroppen sa stopp

Øien forteller at hun startet et selskap som «eksploderte» og omsatte for nesten fire millioner kroner det første året.

– Jeg hadde ingen planer om å bli CEO og drive et eget selskap å bli forretningskvinne, forklarer hun og fortsetter:

– Samtidig så trodde jeg at jeg kunne være toppidrettsutøver og stille i seks fitness-konkurranser på samme tid. Jeg trodde jeg var en superwoman som kunne klare hva som helst.

Men som alle andre er 39-åringen kun et menneske og på et tidspunkt sa det stopp.

– Jeg skjønte ikke hvor sliten jeg var. Men jeg var i ferd med å gå på en skikkelig smell, og det gjorde jeg også.

– Jeg havnet på psykiatrisk og var helt utslitt. Det var da jeg fikk profesjonell hjelp, rett og slett.

Viktig å snakke om

En ting som Øien brenner for er psykisk helse. Hun mener det er viktig å rette fokus og ikke forhåndsdømme de som sliter.

– Å komme på psykiatrisk er ikke noe annerledes enn å komme på et vanlig sykehus. Det er vanlige folk der, men som har jobbet veldig hardt og slitt seg ut. Når vi blir slitne fysisk, så går det etter hvert på det mentale, og da blir det veldig mørkt og man blir deprimert, forklarer hun.

– Jeg syns ikke det er noe flaut å snakke om, jeg ønsker egentlig å oppfordre flere til å tørre å snakke om det og ikke minst spørre om hjelp, avslutter 39-åringen.