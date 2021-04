Wenches asiatiske fredagsbuffet

Bytt ut pølse i brød med smakfull «street food». Stekt strimlet kylling, mangosalsa, strimlede grønnsaker, syltet rødløk og server i brioche buns (du finner dem i hyllen der du finner pølsebrød).

Beregn 1-2 brioche buns pr person, lag ferdig alt tilbehøret og vips har du en lekker buffet. Brioche buns varmes etter anvisning på pakken før servering.

Tilbehør:

Syltet rødløk: Skjær rødløk i tynne skiver og legg over i et glass (med lokk). Kok opp 1 dl eddik, 1 dl vann og 2 dl sukker og hell over løken. Sett på lokk. Dette kan gjøres god tid i forveien. Holder seg i kjøleskapet i 3-4 uker.

Skjær slangeagurk i tynne strimler

Mango salsa: Rens og del 1 mango i terninger. Tilsett 1 rød paprika i terninger og eventuelt finhakket ½ rød chili, frisk hakket mynte eller koriander, 1 ss olivenolje, 2-3 ss sweet chilisaus og smak til med saft fra lime eller sitron. La gjerne stå og trekke smak 20-30 minutter før servering.

Avocado salat: Del 1-2 avocado i terninger eller finhakk og smak til med saft fra lime, sweet chili og ingefærsaus, tilsett eventuelt ekstra smak med ¼ ts finrevet frisk ingefær (sterk).

Chilimajones: 2-3 dl majones eller rømme/yoghurt og smak til med sriraacha (sterk chilisaus) eller sweet chilisaus. Eller lag hvitløkmajones.

Kylling: Skjær 3-4 stk kyllingfileter i strimler. Brun i varm panne med olje, tilsett finhakket hvitløk og smak til med hoysinsaus (eller annen asiatisk saus) og smak til med sweet chili og litt soyasaus.