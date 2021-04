Narvik-spillerne fikk ikke utbetalt lønn

Etter det TV 2 erfarer har ikke Narvik-spillerne fått lønn siden februar. Lønnen som skulle kommet før påske uteble.

– Vi har ikke klart å utbetale lønn. Det er vi i ferd med å rette opp. Jeg har ikke oversikt over alle, men det er 30-40% som ikke har fått av spillerne, bekrefter styreleder i Narvik Hockey, Terje Feragen.

Kassen er tom i påvente av kompensasjonsordningen fra staten, som betales i etterskudd.

– Vi sliter med at vi har lite penger akkurat nå, men det er fordi det er forsinkelse på de korona-pengene. Det gjelder nok for mange klubber, mener han.

Narvik mangler nå tre måneder med kompensasjon, og ble nødt til å ta opp et midlertidig lån for å kunne betale spillerne.

– Vi valgte å ikke permittere spillere selv om vi hadde mulighet til det, men de skal betales. Det er nå ordnet opp i og pengene er på vei, bekrefter Feragen.

Ankesak

Narvik venter også på behandlingen av ankesaken som vil avgjøre om de får spille i eliteserien eller ikke.

Klagen ble sendt til ankeutvalget tirsdag før påske. På fredag sendte hockeyforbundet sitt tilsvar til anken. De hadde i utgangspunktet tid frem til 20. april, men ønsket å fremskynde prosessen da TV 2 var i kontakt med de før helgen.

– Vi har brukt tiden på å gå gjennom all dokumentasjon, og ambisjonen er å sende utkast til tilsvar i dag (fredag 9. april) Vi fikk to uker, men alle fortjener at det går raskere, sier ishockeypresident, Tage Pettersen.

Narvik har som kjent knyttet til seg advokat, Per A. Flod i denne saken. Nå har forbundsstyret også hyret juridisk bistand.

Per A. Flod er hyret inn for å bistå Narvik. Foto: Scanpix.

– Vi måtte det da Narvik gjorde som de gjorde. Vi sitter ikke på den juridiske kompetansen, sier Pettersen.

Mener de er urettferdig behandlet

Narvik mener at de er blitt urettferdig og urettmessig sendt ned til 1. divisjon etter at hockeyforbundet måtte stanse sesongen etter bare halvspilt serie.

Før sesongen kom hockeyforbundet med et ekstraordinære retningslinjer dersom serien måtte avsluttes tidligere:

«Dersom det ikke kan gjennomføres kvalifisering mellom Eliteserien menn og 1.divisjon etter endt seriespill, vil lag ranket som nummer 10 fra eliteserien rykke ned, mens lag ranket nummer 1 fra 1.divisjon vil rykke direkte opp. Dette forutsetter at både Elite og 1.divisjon blir spilt med minimum dobbel serie.»

Nå bestrides det hva som defineres som dobbel serie. Narvik har spilt størsteparten av kampene sine mot topp fem-lagene på tabellen, og mener dobbel serie må innebære at alle lagene har møtt hverandre to ganger. Den tolkningen er forbundsstyret uenig i.

– Dersom vi får medhold i denne saken, får vi sette oss ned og sørge for at vi som forbund og lagene kan planlegge kommende sesong. Vi må få ryddet dette av veien og gå videre, sier Pettersen.

Ishockeypresident Tage Pettersen. Foto: Pedersen, Terje

Bestrider utregning

TV 2 kjenner til at Narvik også bestrider den prosentmessige utregningen av hvem som skal rykke ned.

– Ja, det vil vi gjøre, for vi mener de ikke kan sitte å vedta noe sånt. Det er ikke forankret godt nok. Vi har spurt og spurt, men de klarer fremdeles ikke å forklare godt hva dobbelt serie innebærer, sier Feragen.

Dersom Narvik får medhold i ankeutvalget, vil dette potensielt kunne få konsekvenser også for hvem som blir seriemester. Før årets sesong utarbeidet Norges Ishockeyforbund retningslinjer for gjennomføringen av sesongen.

I de serier som ikke blir fullført som oppsatt, vil endelig rangering (tabellen) bestemmes ut fra forholdet mellom antall oppnådde poeng ett lag har, sett opp mot antall poeng som var mulig å oppnå, uttrykt i prosent.

Dermed ble Frisk Asker seriemestere med 75,36%, foran Storhamar.

– Rent praktisk kan det bli en konsekvens, bekrefter hockeypresidenten.

Mener de har en god sak

Dersom Narvik ikke får medhold i ankeutvalget, ønsker de å prøve saken for det sivile rettsapparatet. En prosess som potensielt kan ta flere måneder.

– Vi vurderer det helt klart, men det er klart det kommer litt an på hva svaret er fra ankeutvalget. Per (A. Flod) mener vi har en god sak, sier Feragen.

– Hvordan løser dere den situasjonen dersom den oppstår?

– Vi tar et skritt av gangen og får vurdere den situasjonen dersom den dukker opp, svarer hockeypresident Tage Pettersen.

Men Narvik vil i så fall kreve å spille i eliteserien til saken er avsluttet.

– Vi vil kreve å spille til vi i ytterste konsekvens har tapt en rettssak, men vi håper jo virkelig at det løser seg før den tid. Alle er tjent med at vi får en rask avklaring på denne saken, mener Feragen.

– Har dere råd til å ta saken så langt? Det kan bli en kostbar prosess.

– Det koster også penger å ikke være med i Fjordkraft-ligaen. Dette er noe vi skulle vært sterkt foruten, men vi mener avgjørelsen til hockeystyret ikke er rettferdig, svarer Narviks styreleder.

Vil vurdere å spille i Sverige

Han er bekymret for personer i og rundt klubben som begynner å bli slitne.

– Vi er helt nede på tannkjøttet. Og det jeg er redd for, er at folk ikke orker mer. Det er mange som jobber på dugnad og legger ned mange timer. Følelsen av å hele tiden bli motarbeidet, tærer på. Vi er helt avhengige av å ha mange med oss for å klare dette, slår Feragen fast.

En annen situasjon Narvik vil vurdere, er å spille i Sverige dersom de taper i alle instanser her hjemme. Men det vurderer de som siste utvei.

– Det er kommet innspill fra medlemmene våre som ber styret om at vi må vurdere å spille i svensk hockey. Får vi ikke medhold i anken og vi eventuelt taper en rettssak, vil vi vurdere hvor vi spiller videre. I ytterste konsekvens er vi nødt til å spille i Sverige. Dette er innspill fra medlemmene våre, og det må vi ta seriøst, mener Narviks styreleder.