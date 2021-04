To menn tiltalt for drap på Sian-aktivist

To menn er tiltalt for drapet på 48 år gamle Dan Eivind Lid i oktober i fjor.

Dan Eivind Lid, som var aktiv i den islamfiendtlige organisasjonen Sian, ble funnet død i sin leilighet i Kristiansand 3. oktober. Han døde av kvelning, ifølge tiltalen.

Rettssaken starter mandag 12 april i Kristiansand tingrett.

20. oktober opplyste politiet at de hadde pågrepet tre menn i 30-, 40- og 50-årene som alle da ble siktet for drap eller medvirkning til drap.



Den tredje og yngste av de tre pågrepne er nå siktet for å ha ranet Lid. NRK skriver at politiet mener han satt i bilen mens de to andre utførte volden mot Lid.

Motivet er ukjent, men politiet har sagt at det ikke grunn til å tro at det er et politisk motivert drap