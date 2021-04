Arne (85) har fått ny jobb som teknologirådgjevar

– Etter tredve år som ein navar på pensjonskassa, skal du no bestefar ut i arbeidslivet, seier ein oppglødd Samuel Massie i det bestefar Arne Ulvolden har skrive under kontrakten.

Det var under ein tech-konferanse i fjor at Ulvolden og den nye arbeidsgjevaren hans, Easymeeting, først møtte kvarandre. Ulvolden trong ein ny utfordring, og tech-selskapet trong nokon som kunne vere med å utvikle velferdsteknologi retta mot dei eldre.

– Eg blei jo hoppande glad for at dei ønskte å ha meg som prøvekanin, seier Ulvolden.

NYTILSETT: – Eg har ikkje klart å følge med i den digitale tidsalder, så då eg fekk tilbod om dette kunne eg ikkje seie nei, seier Arne Ulvolden. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Felles mål

I to år har Tromsø-baserte Easymeeting arbeidd med å utvikle velferdsteknologi, spesielt retta mot dei eldre. Då dei skulle utvikle ei videochatløysing som skulle gjere det lettare for eldre å kommunisere, trong dei eksperthjelp.

EASYMEETING: I to år har Hans Johan Tofteng og kollegaane arbeidd med å gjere teknologien tilgjengeleg til alle. Foto: Nils Ole Refvik

– Vi kan jo teknologi, men Arne er jo ein som sit i brukaren sit perspektiv. Han har tydelege meiningar om korleis teknologien skal brukast for han som 85-åring, seier Hans Johan Tofteng, grunnleggar og dagleg leiar i Easymeeting.

Ulvolden sjølv bur på Hellesøy i Øygarden kommune, men gjennom vekentlege møter med teknologane i Easymeeting, er han med på å utvikle videochatten «Amigo».

– Eg har jo ikkje klart å følge med i den digitale tidsalder, så då eg fekk tilbod om dette kunne eg ikkje seie nei. Dei ønsker det same som meg, å gjere teknologi enklare. Og det kan bli enklare, seier Ulvolden, rett før han ringer opp ein av hans nye kollegaar frå stova på øya i havgapet.

Kan førebygge sjukdom

Velferdsteknologien til Easymeeting kjem med ei tryggleiksløysing som gjer at det også kan brukast av det norske helsevesenet. Eit av måla er å gjere det enklare for eldre å kommunisere over nett.

– Teknologien løyser ikkje problemet åleine, men å gjere det meir brukarvennleg er absolutt mykje betre enn alternativet som er ingenting.

I ei av tiltakspakkane i fjor gav regjeringa 400 millionar kroner til IKT-opplæring til eldre for å motvirke einsemd og betre helsekompetansen.

Gjennom forsking ved Nasjonalt senter for e-helseforskning fann forskar Inger Marie Holm og kollegaane ut at fleire eldre har blitt meir einsame etter at samfunnet gjorde ein krapp teknologisk sving.

BETRE Helse: Forskar Inger Marie Holm meiner at digitale verktøy kan stagnere sjukdommar som demens hos eldre. Foto: Nils Ole Refvik

– Konskvensen av det er at dei eldre risikerer å dette utanfor samfunnet, og kan utvikle einsemd, seier Holm.

Ved bruk av velferdsteknologi kan det betre helsa.

– Det å vere i stand til å bruke digital kommunikasjon har kjempepositive effektar for eldre si helse, då ein kan trene både mentalt og fysisk, seier Holm.

Vil ha fleire eldre i jobb

Dersom Easymeeting lykkast med velferdsteknologien, planlegg Tofteng å tilsette mellom 15 og 20 seniorar i løpet av dei neste 20 åra.

– Det er veldig mange eldre som har overskot, og som framleis kan vere gode ressursar i samfunnet viss vi gjer dei ein sjanse, seier Tofteng.

Det støttar også Ulvolden.

– Eg har høyrt pensjonistar juble viss eg seier dei er ein ressurs for samfunnet. Vi ønsker å bidra, samfunnet har bruk for oss, slår Ulvolden fast, etter endt arbeidsøkt med Easymeeting.