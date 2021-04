Onkelen til norsk-albanske fremmedkrigere tiltalt for pengestøtte til IS i Syria

Tirsdag starter rettssaken i Oslo tingrett mot to menn som er tiltalt for terrorfinansiering.

Store pengebeløp skal ifølge påtalemyndigheten ha blitt sendt til en person i Syria som var en del av terrorgruppen IS.

Formidlet millionbeløp

En syrisk mann i 30-årene som er bosatt på Østlandet, skal ifølge tiltalen ha utført betalingsformidling på vegne av minst 30 personer av minst fire millioner kroner til mottakere i utlandet, blant annet Syria.

Statsadvokat Frederik G. Ranke. Foto: Jil Yngland/NTB

Ifølge statsadvokat Frederik G. Ranke i Det nasjonale statsadvokatembetet var det en omfattende etterforskning som i 2019 og 2020 ledet frem til pågripelsene av de tiltalte.

Han berømmer samtidig innsatsen til Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim, som varslet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etter å ha analysert en melding om en mistenkelig transaksjon til utlandet.

– Opplysningene fra enheten som er underlagt Økokrim var viktig i sakens tidlige fase, og viser at systemet som blant annet skal forebygge og bekjempe terrorfinansiering fungerer, sier Ranke til TV 2.

Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora, som leder EFE, sier at det er lav terskel for aktørene å levere inn rapporter til Økokrim-enheten om mistenkelige forhold.

Dette gjør EFE: Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim har de siste årene mottatt og analysert et økende antall rapporter om mistenkelige forhold.

Ifølge Hvitvaskingslovens § 4 er det en rekke aktører som er rapporteringspliktige.

EFEs oppgaver er å forebygge og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen.

MT-rapportene bearbeides og videreformidles til politi, kontroll/tilsynsmyndigheter, samt utenlandske samarbeidende tjenester.

I 2017 var det 8.900 MT-rapporter, mens det i 2020 var 12.703.

I første kvartal 2021 har EFE fått inn 3.685 MT-rapporter.

– Vi setter sammen informasjon fra mange kilder og ser et større bilde enn den rapporteringspliktige. Den enkelte aktør kan ikke alltid se det. De rapporteringspliktige og deres rapportering er et sentralt tiltak i bekjempelsen av denne type kriminalitet, sier Damslora til TV 2.

Statsadvokat Ranke sier at påtalemyndigheten ser alvorlig på omfattende pengestøtte til IS, og sier at det under hovedforhandlingen skal redegjøres for tyske etterforskningssaker som knyttes til transaksjonene.

For terrorgruppen IS var denne formen for pengestøtte viktig etter at den ble drevet på defensiven, og i stor grad var nedkjempet militært høsten 2017.

– Da IS tapte landområder og mistet tilgang til oljeressurser, økte behovet for midler utenfra, sier Ranke til TV 2.

Fant penger under madrassen

Da syreren i 30-årene ble pågrepet i 2020, fant PST rundt 390.000 kroner og et regnskap under madrassen i sengen hans.

Syreren skal på vegne av den medtiltalte ha organisert pengeoverføringer til den navngitte IS-deltakeren i Syria, og avtalt med sine samarbeidspartnere i Tyskland og Syria om hvor mye og hvordan pengene skulle utbetales i Syria.

Den medtiltalte, en mann i 40-årene, skal ved flere anledninger fra juli 2017 til desember 2017 ha sendt 380.000 kroner til IS-deltakeren i Syria.

Under rettssaken kommer påtalemyndigheten til å presentere chatteloggene fra dialogen mannen i 40-årene hadde med IS-deltakeren i Syria forbindelse med pengeoverføringene.

Onkel til fremmedkrigere

Den medtiltalte mannen i 40-årene er registrert innvandret fra det tidligere Jugoslavia. TV 2 får bekreftet at han er onkel til de norsk-albanske Avdyli-brødrene som sluttet seg til IS i Syria og Irak.

– Hans nevøer er dømt for støtte til IS, sier Ranke til TV 2.

To av Avdyli-brødrene ble i 2016 dømt for å støtte IS i Syria. Valon fikk fire år og ni måneders fengsel, mens lillebroren Visar ble dømt til syv måneders fengsel for å ha skaffet og sendt utstyr til broren Egzon.

To av de tre brødrene tjenestegjorde for IS i Syria. Egzon ble drept i Syria i april 2014, mens Valon var fremmedkriger for IS før han i mai 2014 ble pågrepet av PST.

I forbindelse med pågripelsene i 2014 holdt PST oppsikt med huset til Avdyli-brødrenes onkel, og fulgte etter ham da han satte ut en grønn plastpose med en avsaget hagle og 14 haglpatroner i et skogholt på Rykkinn i Bærum. Serienumrene på Baikal-haglens tre hoveddeler var ifølge Kripos fjernet.

Onkelen ble i etterkant domfelt for overtredelse av våpenloven, og våpentillatelsen ble inndratt.