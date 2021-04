Elbilpolitikken i USA er ikke alltid så enkel å bli klok på. En ting er at det avhenger mye av hvem som er president (Obama var for eksempel mye mer elbil-vennlig enn Trump). Men også på delstatsnivå er forskjellene store.

Noen stater har strenge krav til utslipp og legger til rette for flere elektrifiserte kjøretøy. Mens andre mener dette er noe myndighetene ikke skal legge seg opp i.

Etter at Joe Biden ble president, er det nå klart for store endringer.

Noe av det Biden skal gjøre, er nemlig å stimulere til en kraftig økning av elbilsalget i USA. Her har det så langt gått temmelig trått. Nå skal det bli en endring på det.

USAs president Joe Biden har ambisjoner om å endre mye i det amerikanske samfunnet, inkludert bilparken. Foto: NTB Scanpix

174 milliarder dollar

Da Biden var visepresident for Barack Obama, hadde de to en visjon om at USA skulle bli det første landet i verden med én million elektriske biler på veiene. For å klare det, ble det innført egne skatteregler for bilprodusentene. Det ga dem betydelig skattelette for hver solgte elbil og ladbare hybrid.

Dette systemet vil Biden nå utvikle videre, samtidig som det skal bli skattelette for de som kjøper elbil.

Dette koster penger, og de pengene er Biden tydeligvis klar for å bruke. Lekkasjer i USA sier at ikke mindre enn 174 milliarder dollar nå skal øremerkes til satsingen for å få flere elbiler ut på veiene. Dette beløpet tilsvarer svimlende 1.479 milliarder kroner.

Trump ville kutte i elbil-støtten

Her er Biden på plass i presidentlimousinen kalt The Beast. Ikke akkurat den mest miljøvennlige bilen, kanskje blir det endringer på denne også i løpet av presidentperioden. Foto: NTB Scanpix

Skal mye penger til for å monne

I dette ligger blant annet 100 milliarder dollar i støtte til de som kjøper elbiler og ikke mindre enn 15 milliarder som skal gå til å bygge 500.000 nye, elektriske ladepunkter.

Det siste blir sett på som ganske så avgjørende hvis man virkelig skal lykkes med å få amerikanerne over på elbil, også utenfor storbyene. I mange av statene i USA er det store avstander. Frihet og muligheten til å kjøre dit man vil, er også svært viktig for mange amerikanere. Dermed vil man heller ikke godta å bli begrenset av at det ikke er mulig å få ladet elbilen når det trengs.

Biden-administrasjonen vil så langt ikke så noe om hvordan elbil-støtten er tenkt fordelt, eller hvor mye hver bilkjøper vil kunne få. Men her skal det nok betydelige subsidier per bil til, hvis det virkelig skal monne.

Joe Biden som president kan bety gode nyheter for Tesla, som bør ha et stort potensiale i det amerikanske markedet. Foto: NTB Scanpix

Innføre nullutslippssoner

Samtidig som dette skjer, er amerikanske bilindustri i full gang med sitt elektriske skifte. GM og Ford jobber på spreng med å utvikle nye og elektriske bilmodeller. Hos begge er ambisjonen nå å ta igjen noe av det forspranget Tesla har skaffet seg.

Bilbransjen skal også få støtte til omstilling. Det gjelder både til utvikling av ny teknologi og ombygging av fabrikkene, slik at de kan gå over til å produsere elektriske biler. Samtidig står naturligvis mange utenlandske produsenter klare til å dekke økt elbiletterspørsel i USA.

Til sist skal Biden også være positiv til at stater og byer kan innføre nullutslippssoner. I sum legger dette grunnlag for en kraftig økning av elbilsalget i USA.

