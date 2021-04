Slår alarm i Italia: – Feil folk er vaksinert

Italias første covid-19-pasient ble registrert 21. februar 2020 i en liten by nær Milano. Kort tid etter var landet et av de hardest rammede i Europa. Det italienske helsevesenet var på randen til kollaps og alvorlig syke koronapasienter strømmet inn på sykehusene.

I takt med at sommeren kom dalte smittetrykket og dødsraten flatet ut. Så kom høsten og igjen erfarte italienerne på ny en voldsom smittebølge. En smittefølge som har til gode å miste momentumet.

Det er har allerede gått noen måneder siden Italia begynte å sette vaksinedoser, men koronadødstallene i landet har ikke blitt noe lavere av den grunn.

Fortsatt mange koronadødsfall

Onsdag registrerte Italia 627 nye koronadødsfall på et døgn. Torsdag var tallet 487 nye dødsfall siste døgn.

Den siste uken samlet sett har over 3.000 italienere mistet livet med koronavirus.



Sammenligner man disse tallene med nabolandet Frankrike – som også er inne i en ny smittebølge – er det ukes-dødstallet 1.100 tilfeller lavere. dette til tross for at Italia har 7 millioner færre innbyggere enn Frankrike.

Bekymring blant eksperter

At utrullingen av vaksinedoser til befolkningen ikke har sett ut til å påvirke dødstallene, har gjort mange italienske eksperter urolig.

Og det med god grunn. For tall The Washington Post har fått tilgang til, viser at bare 2,2 prosent av italienere mellom 70 og 79 år er vaksinert til nå. I alle andre voksen-aldersgrupper er en høyere andel vaksinert.

Nå setter flere spørsmålstegn ved Italias desentraliserte helsevesen og de ulike regionenes varierende vaksineprioriteringer.

Til å begynne med gikk myndighetene ut å anbefalte at eldre og medisinsk personell burde prioriteres i vaksinekøene.

KRITIKK: Italias vaksinestrategi har den siste tiden høstet krass kritikk lokalt. Foto: Guglielmo Mangiapane / Reuters / NTB

Til tross for dette valgte mange regioner i landet å åpne for vaksinering av alle mulige grupper. De eldre falt med det lengre bak i køen.

Og det har ikke gått upåaktet hen. De siste månedene har nasjonale og lokale medier rapportert om kokker, modeller og advokater som allerede er vaksinert.

– Det er helt tydelig at det ikke har blitt håndtert ordentlig de siste månedene. Ellers ville vi ikke hatt opp mot 400 dødsfall om dagen slik vi har nå, sier immunologen Sergio Abrignani til The Washington Post.

En annen årsak til at de eldre har havnet bak i vaksinekøene er at AstraZeneca-vaksinen til å begynne med kun ble anbefalt til personer under 55 år. Men da anbefalingen ble opphevet, ble ikke strategien endret.

Italia benytter fortsatt AstraZeneca, men denne uken ble det besluttet at den kun skal gis til personer over 60 år.

Norge stanset all bruk av vaksinen 11. mars, men det er ventet en y vurdering i løpet av uken.

Har ingen forklaring

En annen ting som får mange til å heve øyenbrynene i Italia, er hvorfor det står registrert en gruppe på 250.000 vaksinerte under 40 år. Det er ikke spesifisert hvorfor de har fått vaksinen og myndighetene har ingen god forklaring på hvorfor.

I alle andre aldersgrupper er nemlig hvilken yrkesgruppe de vaksinerte tilhører registrert.

– I noen regioner har journalister blitt vaksinert. I andre har advokater blitt vaksinert. professorer ved universiteter også vaksinert flere steder, til tross for at de jobber hjemmefra. jeg kan ikke se logikken i dette, sier professor i mikrobiologi og virologi, Roberto Burioni til avisen.

VAKSINETAPERE: Til tross for at eldre topper statistikken for de som er mest utsatt for å bli alvorlig syk eller dø av korona, er de i Italia gruppen som kortest i vaksineløypa. Foto: Andrea Pattaro / AFP / NTB

Feilslått strategi

Forskeren Matteo Villa (37) jobber ved det italienske instituttet for internasjonale politiske studier. Han tror Italia vil komme til å lide ytterligere av den feilslåtte vaksinestrategien.

– Det er tydelig at feil folk er vaksinert. Det er jeg et godt eksempel på selv, siden jeg har fått vaksine allerede, sier Villa til den amerikanske avisen.

Forskeren forteller at han fikk sin vaksinedose kun et par uker etter at hans bestemor på 92 år fikk vaksine.

Villa anslår at Italia med en bedre prioriteringsmodell kunne reddet 8.000 personer fra å dø av koronaviruset.

Endrer kursen

Torsdag svarte Italias statsminister, Mario Draghi på tiltale ved å endre strategien.

– Slutt å vaksinere personer under 60 år. Vi må slutte å vaksinere de yngre. Hvordan kan man være foran i køen og ha samvittigheten i behold når man vet at de over 75 år kan dø av viruset, uttalte statsministeren.