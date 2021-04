En stemme fra juryen kan utløse et nytt kaos

«Opptøyene i kjølvannet av Floyds død, har vist oss at denne saken handler om så mye mer enn at en mann ikke lenger er i live».

– Derek Chauvin må dømmes til lovens strengeste straff. Noe annet vil ikke bli akseptert, sa han til meg, mannen med skiltet utenfor rettsbygningen i Minneapolis.

Black Lives Matter-bevegelsen rører på seg igjen. Frifinnes politimannen som i ni minutter og 29 sekunder presset George Floyd ned i asfalten 25. mai i fjor, blir det bråk. Får han en etter forholdene mild straff, blir det trolig også bråk.

Hva den tiltalte Derek Chauvin selv synes om rettssaken så langt, er vanskelig å si. Han sitter med halve ansiktet dekket av munnbind og noterer på sin gule notatblokk etter hvert som det ene etter det andre av aktoratets vitner blir ført for juryen.

Så langt har det, som forventet, ikke gått den tiltaltes vei.

Tryglet om å la Floyd leve

I ni dager har aktoratet holdt på. De har ført øyenvitner og erfarne politifolk for retten.

Politisjefen i Minneapolis, eksperter på kampsport og spesialister som trener politifolk i bruk av makt. Ingen har gitt den erfarne politimannen Derek Chauvin opplæring til å utføre makt slik han gjorde på hjørnet av Chicago Avenue og 38. gate.

Vitnene har uttrykt forakt for brutaliteten. Øyenvitnene, noen av dem barn, har gråtende fortalt hvordan Chauvin totalt ignorerte deres gjentatte advarsler om at politimannen var i ferd med å ta et liv.

Da lungespesialisten Martin Tobin inntok vitneboksen torsdag, løsnet han på slipset, kneppet opp den øverste skjorteknappen og viste juryen hvordan de selv kunne kjenne og klemme på halsen for å forstå hvor lite som skal til for å føle at lufttilførselen begrenses vesentlig.

Jurymedlemmene, som allerede under rettsakens første dag fikk se den nesten ni minutter lange videoen som viser hvordan Chauvin presser Floyd mot bakken, fulgte oppfordringen.

Noen av dem klemte til, og tenkte kanskje tilbake til fortvilelsen øyenvitnene har uttrykt i retten da de fortalte hvordan de tryglet Chauvin om ikke å drepe George Floyd.

De første fem minuttene han hadde Derek Chauvins ene kne mot halsen og det andre mot ryggen, strømmet litt luft ned i lungene. Men ikke nok. Floyd ba for sitt liv. «Jeg får ikke puste», sa han gang på gang.

Politiets egne opptak avdekker hvordan Chauvin svarer med at da hadde han ikke klart å snakke.

«Det er feil,» sa lungespesialisten Tobin, og gjorde det klart at folk som ikke får luft, kan snakke. En stund. Til hjernen ikke lenger fungerer og kroppen slutter å gjøre motstand.

Floyd lå livløs under Chauvins knær i mer enn fire minutter. Opptakene viser at Chauvin brukte hele kroppsvekten for å presse den døende mannens lunger, hals og hode mot asfalten.

Døde av kvelning

De medisinske ekspertene er klare i sin tale. George Floyd døde ikke som følge av at han hadde hatt korona kort tid i forveien eller at han hadde inntatt narkotika samme dag.

Han døde av kvelning. Av at han ble presset mot bakken av en politimann som ikke lettet på presset da den døende lå livløs og trolig allerede død under ham.

– Ingen overlever noe slikt, sa Tobin.

Opptøyene i kjølvannet av Floyds død, har vist oss at denne saken handler om så mye mer enn at en mann ikke lenger er i live. Den handler om utstrakt politivold, spesielt mot svarte.

Det handler om det som omtales som systematisk rasisme, og er et oppgjør med det amerikanske samfunnets generelt fraværende vilje til å ta et oppgjør med hvite politifolks manglende respekt for liv.

Det er ventet at rettssaken vil vare ut måneden. Forsvarerne til Chauvin vil få store utfordringer med å overbevise juryen om at politimannen kun gjorde jobben sin, og ikke kan lastes for Floyds død. Det sagt. I delstaten Minnesota kreves det en enstemmig jury for å komme frem til skyldspørsmålet.

Det tar altså bare en stemme for å utløse et nytt kaos.