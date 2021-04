Europas yngste klubbdirektør: – Vi unge er nok litt mer uredde

Selv om det ble kjent noen måneder i forveien, ble Eirik Bjørnø 1. september i fjor offisielt ansatt som ny klubbdirektør i Viking.

Da han ble ansatt i en alder av 29 år, ble han historisk. Viking, stiftet 10. august 1899, hadde aldri tidligere hatt en yngre klubbleder. Eirik Bjørnø ble samtidig Europas yngste klubbdirektør i de store ligaene og de nordiske toppdivisjonene.

– Jeg husker jeg etter møtet kjørte elbilen min tom for strøm Eirik Bjørnø, Viking-direktør

– Jeg tenkte nettopp på det, faktisk. Nå er det ganske nøyaktig ett år siden vi hadde de første samtalene om dette kunne være aktuelt, forteller Eliteseriens yngste sjef når TV 2 møter ham på direktørens kontor på Viking Stadion.

Bjørnø legger ikke skjul at det som kom frem i de første samtalene med styret i klubben hadde et overraskende innhold.

– Jeg fikk først vite at Eirik W. Henningsen skulle slutte, noe jeg syntes var veldig dumt. Etter hvert kom det frem at styret ønsket at jeg stilte som en kandidat til å ta over den jobben. Jeg reagerte med skrekkblandet fryd sånn umiddelbart. Jeg husker jeg etter møtet kjørte elbilen min tom for strøm. Jeg tenkte litt sånn, «okey, hva er dette»? Det kom litt bardust på, og det var noen spesielle dager, innrømmer Bjørnø, som nå er blitt 30 år-

FORNØYD: Eirik Bjørnø ble overrasket da han fikk jobben som Viking-direktør. Foto: Sturla Johannessen, TV 2.

Henter fra egne rekker

Han hadde vært ansatt i Viking som leder for privatmarkedet siden 2017 da tilbudet om å bli ny klubbdirektør ble lagt på bordet. Før han kom til Viking jobbet han i Telia, og var blant annet hovedtrener i 3. divisjonsklubben Randaberg.

– Jeg konkluderte jeg med at dette er en type jobb man aldri kan bli klar for. Eirik Bjørnø

Etter noen løse samtaler med Viking-styret i starten, ble samtalene og intervjuene mer og mer formelle, og jobben som Viking-direktør ble hans.

– Fokuset mitt ble skjerpet, og jeg tenkte at dette er en jobb jeg kan håndtere og forvalte på en god måte. Samtidig konkluderte jeg med at dette er en type jobb man aldri kan bli klar for. Etter sju-åtte måneder i jobben, så stemmer det inntrykker ganske bra. Men jeg tenkte at dette var en sjanse jeg kanskje aldri ville få igjen, så jeg måtte bare hoppe på, konstaterer han.

I Vikings konkurrerende klubber er for eksempel Rosenborgs direktør Tove Moe Dyrhaug 55 år, Vålerengas administrerende direktør Erik Espeseth er 54, Branns daglige leder Vibeke Johannessen er 45 og Bodø/Glimts daglige leder Frode Thomassen er 53 år – for å nevne noen.

– De yngre er mer uredde

Snittalderen på klubblederne i Eliteserien er 49 år. Det er 19 år eldre enn Vikings nybakte sjef.

– Jeg tror vi som er yngre kanskje er litt mer uredde Eirik Bjørnø

– Jeg tror Viking valgte å satse på en så ung direktør og foretok en intern rekruttering fordi klubben ønsket å videreføre det gode arbeidet som er gjort i klubben de siste årene. De ønsket å beholde teamet som var i klubben, og ikke nødvendigvis bare meg, for det er utrolig mange gode folk i Viking, konkluderer Bjørnø.

– Hvilke egenskaper tror du en yngre leder har fremfor de litt eldre i 40-50-årene?

– Først og fremst vil jeg si at jeg er glad for at vi har så mange rutinerte ledere både i og rundt Viking, og klubbene rundt oss, som jeg kan lære av underveis, svarer Bjørnø diplomatisk, før han fortsetter:

– Men jeg tror vi som er yngre kanskje er litt mer uredde, og naturlig litt mer åpne i tilnærmingen. Vi må bare kjøre på, lære underveis og det kan på en måte slå positivt ut. Jeg tror ikke det ene er bedre enn det andre, men en god miks er nok viktig, smiler 30-åringen, før han blir litt mer alvorlig og sier bestemt:

– Hver dag våkner jeg og vil gjøre absolutt alt jeg kan for Viking, så får vi se hvor det tar oss.

Ivrig tilhenger av dataspillet FM

Noe som trolig også skiller Bjørnø fra den eldre garde av klubbledere i Eliteserien, er hobbyen med å spille det populære dataspillet Football Manager, bedre kjent som FM. Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær er blant dem som har røpet at han spilte det populære dataspillet i en årrekke.

– Den oversikten over fotballen som FM kan gi deg, den skal du ikke undervurdere Eirik Bjørnø

– Jeg tror nok at Solskjær spilte det før han ble trener og begynte å jobbe i fotballen. Jeg har brukt mine timer på FM, ja, men jeg tror det eneste du kan ta med deg fra det i en sånn type jobb som jeg har er oversikt over spillere og navn og klubber og den type ting. Det er ikke sånn at når vi skal hente en spiller til Viking så går vi inn på FM og ser om han har 20 i avslutninger, ler Viking-sjefen, og fortsetter:

– Men den oversikten over fotballen som FM kan gi deg, den skal du ikke undervurdere. Det samme finner du imidlertid igjen i Wyscout og de liveverktøyene der. Så jeg kan si at FM er noe jeg utelukkende har sett på som en hobby, og ikke en noen som helst forberedelse til denne fremtidige rollen i fotballen, gliser han.

– Spiller du FM fremdeles?

– Ja, det gjør jeg. Mye, ler han.

FOOTBALLMANAGER: Faksmilie fra dataspillet FM Foto: FM

Overtok en klubb på vei oppover

Bjørnø overtok for Eirik W. Henningsen, som i løpet av fem år hadde snudd underskudd til overskudd i klubben. I 2016 var Viking i rød sone økonomisk, med dårlig betalingsevne, egenkapital og driftsresultater. Et par år senere var Viking godt ute av rød sone, og i 2019 gikk plutselig Viking-driften syv millioner kroner i pluss.

Det arbeidet Henningsen gjorde for Viking i løpet av sine år som leder, er noe Bjørnø ønsker å videreføre.

– Ja, absolutt. Det var Eirik Henningsen som ansatte meg i 2017, og jeg fikk være med på nedturen og da ting ikke gikk på skinner. Det å være med på å observere hvordan ledere arbeidet i den perioden hadde stor verdi, mener han.

– Henningsen sa tydelig at Viking skulle opp igjen, og gjøre det med å hente inn lokale spillere og fikk Bjarne Berntsen, som tidligere har omtrent hatt alle roller i denne klubben, tilbake. Det ble snudd litt på kulturen, strukturer og fokuset ble rettet inn mot det lokale. Og jeg fikk sett hvordan Eirik behandlet ansatte og mennesker. Det er noe jeg virkelig har tatt til meg, oppsummerer Randaberg-karen.

Etter opprykket i 2018, ble det cupgull for Viking i 2019. Satsningen på minst 50 prosent lokale spillere i troppen har båret frukter. Bjørnø har imidlertid overtatt som sjef i en klubb der mye positivt har skjedd også utenfor A-laget de siste årene.

VIKING-SJEF: Bjørnø gleder seg over alt det positive som skjer i Viking om dagen. Foto: Sturla Johannessen, TV 2

Økt kvinnesatsing og fokus på gatelaget

Viking har blant annet lagt store ressurser inn i sin elitesatsing for kvinner, de har et eget gatelag som trenes av klubblegenden Svein Fjælberg, og klubben har for alvor markert seg i distriktet med sin lokale talentsatsning og lokale profil.

– Vi ønsker å favne så bredt som vi bare klarer. Se for eksempel på jobben som har blitt gjort med gatelaget de siste årene. Svein Fjælberg leverer folk tilbake til arbeidslivet hvert år, fordi de som er på gatelaget skriver på CV’er og søker på jobber og spiller fotball og tar sin kopp kaffe, sier han.

Den ambisiøse kvinnesatsingen er også noe Viking-lederen er stolt over.

– Jeg hadde vel vært på jobb i to dager da Erik Nevland, daglig leder i Viking FK, ringte meg og sa vi måtte ta et valg med damelaget. Da gikk det bare noen måneder før det var økt satsning på damelaget. Det er gøy å se hvordan sponsorene og aksjonærene og styrene alle står samlet om det. Viking er en klubb som skal gi like muligheter for alle. Det er viktig, sier Bjørnø om Vikings A-lag for kvinner som for øyeblikket befinner seg på tredje øverste divisjon, men som har ambisjoner om spill i Toppserien på sikt.

– For første gang i klubbens historie kommer damedrakten til å være kliss lik herrene Eirik Bjørnø om Vikings kvinnesatsing

– Det er jo fremdeles litt i startfasen og ting blir ikke til over natten, men målet er at laget gradvis kan ta opprykk og spille i Toppserien, da skal det bli sving over det. Vi har jo et realistisk, men litt hårete mål, at når verden er tilbake til normalen, så blir det 16. kamp på stadion for damene før herrene og håper på 10.000 på tribunen, sier Bjørnø.

Bjørnø blir tydelig engasjert når han snakker om Vikings damelag.

– Stammen i laget er stammen fra J16-laget, de er unge og fremadstormende. Og for første gang i klubbens historie kommer damedrakten til å være kliss lik herrene, med samme sponsorer, de samme fargene og det samme snittet. Alt er helt likt. Det har aldri skjedd før, sier han.

KVINNELAGET: Viking A-lag trenes av Egil Østenstad og Helge Aune. Foto: Foto: VikingFK/Viking F.K damelaget/Facebook

En klubb for folket

Tilbake til Vikings nåværende flaggskip, A-laget for herrer, som altså har rykket ned, rykket opp, klatret opp fra rød sone økonomisk og vunnet cupgull i løpet av de siste årene. Samtidig har mange bitt seg merke i at Viking som klubb har kommet nærmere folket.

– Det er vel ikke noen fasit på hvorfor Viking de siste årene har blitt en mer åpen og folkelig klubb. Det er sammensatt av flere ting. Jeg tror de som har vært i klubben underveis har hatt stort fokus på det, poengterer han.

Og legger til:

– Samtidig har vi sett en kraftig oppsving blant supportergrupperingene våre. Både her i Stavanger, og rundt om i landet. Når mange krefter jobber sammen mot det samme målet, så blir det ganske kraftig. Vi har fokusert på å tilgjengeliggjør spillere, trenere og ledere for folk rundt oss, og og vende hjertene utover, oppsummerer den unge lederen, før han minner om følgende:

– Viking er en klubb for folket og byen. Den inngangen byr bare positive utfordringer, selv om vi akkurat nå kunne vært den koronabiten foruten og fått publikum tilbake på stadion, sier han.

TILBAKE TIL TOPPEN: Eirik Bjørnø speider ut over Viking Stadion. Målet er at Viking igjen skal etablere seg i toppen av norsk fotball. Foto: Sturla Johannessen, TV 2

– Ingen fasit

– Hva er Vikings ambisjoner sportslig de neste årene og hva mener du er det viktigste klubben kan gjøre for å få en ytterligere sportslig utvikling?

– Ambisjonene til Viking vil alltid være å være i toppen av norsk fotball og spille i Europa, og få opplevelser som vi hadde med cupfinalen i 2019. Det er imidlertid mange forhold som spiller inn, og det vil svinge litt. Vi måtte helt ned i OBOS-ligaen før vi klarte å ta steget opp og komme oss til en cupfinale og til Europa, sier Bjørnø.

– Når det gjelder dette med sportslig utvikling, så er det jo ikke en spesifikk fasit på det. Det handler imidlertid om å gjøre det beste ut av de forholdene vi til enhver tid har, bruke de midlene vi har på en god måte, og bruke de menneskene vi har i klubben på en god måte. Sammen tror jeg vi kan skape utvikling med en tydelig strategi. Det handler om å peke ut en tydelig kurs og tørre å stå i det, konkluderer Eliteseriens yngste direktør, som er født i 1991 – året Viking sist vant serien.