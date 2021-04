– Det eskalerte noe helt sinnsykt

Jørgen Smørdal (39) satt fortsatt på kontoret sitt på Våler ungdomsskole, like etter klokken 16 torsdag ettermiddag, da han hørte brannalarmen begynte å ule.

– Jeg trodde det var noen som tøyset, sier Smørdal til TV 2.

Han og de andre fire ansatte, som fortsatt var på skolen, gikk ut i gangen for å finne ut om det var rampestreker på gang.

Smørdal gikk til brannmelderen og så at det blinket i garderobeområdet.

Han tok trappen i et byks. Da han kom ned så han at det brant litt i veggen utenfor garderoben.

– Brannen så da ganske liten ut, så jeg tenkte at dette klarer vi å slukke. Men plutselig eskalerte det noe helt sinnsykt, sier han.

STORBRANN: Brannen økte raskt i omfang. Foto: Harry Øistein Sivertsen

Eksplosiv

Vinden sto rett inn på stedet som brannstedet. Smørdal ble dermed vitne til at brannen raskt begynte å spise seg oppover veggen og taket.

«Shit, dette går fort», tenkte han og skjønte da at de ikke ville klare å slukke brannen alene.

– Da jeg så hvor fort brannen utviklet seg fikk jeg virkelig respekt for flammene. Og jeg priser meg lykkelig for at dette skjedde etter skoletid, sier Smørdal og kikker bort på slokkingsarbeidet som fortsatt pågår.

Store styrker rykket ut for å forsøke å redde skolen. Foto: Harry Øistein Sivertsen

Klokken 20.30 har brannvesenet fått kontroll på brannen, men alle klasserommene har gått tapt i flammenes rov. Bare den eldste fløyen, som er personalfløy, står igjen.

– Det er nå 207 elever og 50 lærere som har mistet skolen sin. Det blir i alle fall hjemmeskole på elevene fredag, sier rektoren.

Har vedtatt nye skole

Han har allerede begynte å tenke på alternativer for alle elevene sine framover.

– Takket være korona er vi godt rigget for hjemmeskole. Men vi må nå kaste oss rundt for å finne mer langsiktige alternativer, for vi ønsker å holde dem samlet. Om det blir brakker eller ta i bruk et bygg som står tomt, vet vi ikke ennå, sier Smørdal.

Våler kommune har nylig vedtatt at de skal bygge ungdomsskole, da den eldste av dagens bygningsmasse er fra 1957.

– Vi som akkurat hadde begynt å planlegge ny skole, men den er ikke kommet på tegnebrettet en gang. Det er tidligst tre år til den står ferdig. Jeg kan vel konkludere med at jeg fikk en bratt læringskurve i den nye jobben min, sier den ferske rektoren.

Årsaken til brannen er foreløpig ukjent.