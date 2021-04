Fryktet Rashford-fravær – vartet opp med praktmål

Granada – Manchester United 0–2 (0–1)

Ole Gunnar Solskjær har store muligheter til å ta sin første tittel som Manchester United-trener i Europaligaen. Etter å ha slått ut AC Milan ble Granada trukket ut som neste hinder.

Saken oppdateres med reaksjoner fra Spania og TV 2s studio!

Det store spørsmålet United-supporterne stilte seg før kampen var om Marcus Rashford ville bli klar til kampen. Nøkkelspilleren måtte gå av med en smell mot Brighton i helgen, og etter dette har han trent alternativt.

Onsdag var hans første økt sammen med lagkameratene.

– Dersom det er noe som helst fare for å gjøre skaden verre kommer vi ikke til å bruke ham mer enn nødvendig. Han er en tøffing og ønsker å spille. Han ønsker å gi alt for Manchester United, sa Solskjær onsdag.

Før kampen innrømmet Solskjær at stjernespilleren fortsatt var litt preget av skaden, men at det aldri var noen tvil rundt det å starte ham.

– Marcus sier at han er fin. Han er litt sår, men han er ikke bekymret for skaden. Det var aldri noe tvil fra min side om å bruke ham i kveld, sa United-sjefen til klubbens TV-kanal én time før kampstart.

Det valget skulle vise seg å være et viktig valg.

Se Marcus Rashfords vakre mål i videovinduet øverst!

Står bak 15 av Uniteds Europa-mål

Rashford tegnet seg på scoringslisten med et vakkert mål og like før slutt punkterte Bruno Fernandes kampen fra straffemerket. Uniteds stjerneduo står bak 15 av Uniteds Europa-mål denne sesongen.

– De har vært eksepsjonelle. De er så viktige for oss. Det første målet er et nydelig løp av Rashford og det han gjør etterpå er fantastisk, sier Ole Gunnar Solskjær etter kampen.

Selv om kampen aldri utviklet seg til en fest, var det nok av ting som skjedde. En naken banestormer, praktmål og straffespark var noen av ingrediensene.

– Manchester United vinner fullt fortjent. De kontrollerer inn seieren. De kommer ikke til å gi dette fra seg, de blir å se i semifinalen. Det er jeg nesten 100 prosent sikker på, sa TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb etter kampen.

Selv om United holdt nullen og sikret seg to viktige bortemål var det én ting som Solskjær trolig skulle klart seg uten. Luke Shaw, Scott McTominay og Harry Maguire må stå over returkampen etter at de pådro seg karantener grunnet for mange gule kort.

STORMET: En banestormer valgte å entre banen under oppgjøret. Foto: Fermin Rodriguez

Drømmemål av Rashford

Spanjolene viste null respekt for Manchester United og gikk rett i strupen på dem.

Allerede etter åtte minutter skjedde det saker og ting i Spania. Til tross for tomme tribuner, klarte en naken banestormer å ta seg inn på gressmatten. Det tok ikke lang tid før banemannskapet fikk eskortert ut mannen.

Etter 30 minutter kom kampens første mål. Victor Lindelöf sendte av gårde en nydelig langpasning over spanjolenes forsvar. Marcus Rashford oppfattet pasningen lynraskt og tok ned ballen mesterlig. Alene med keeper var han iskald.

– Dette er skikkelig samspill, var dommen til TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Fernandes punkterte kampen

Andreomgang ble aldri noen fest. Solskjærs menn virket fornøyde med resultatet, og sendte ikke av gårde altfor mange menn de gangene de fikk muligheten til å kontre på et desperat Granada-lag.

Tre minutter før slutt gikk Bruno Fernandes i bakken inne i Granadas boks. Dommeren pekte på straffemerket. En avgjørelse spanjolene forsto lite av. Straffesparket ble stående og Bruno Fernandes satte ballen i mål via keeper.

Dermed tar Ole Gunnar Solskjær og spillerne med seg et komfortabelt resultat og to bortemål før neste ukes returoppgjør.